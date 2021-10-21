Adana'da üretilen çelik silo sistemleri 25 ülkeye satılıyor - Son Dakika

Adana'da hububatı ilk günkü tazeliğinde saklamak için üretilen çelik silo sistemleri 25 ülkeye ihraç ediliyor.

Seyhan ilçesinde, 30 bin metrekarelik alanda 22 yıldır üretim yapan firma, yerli malzeme kullanarak ürettiği çelik siloları yurt içinin yanı sıra yurt dışına gönderiyor.

Firma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası yurt dışından gelen taleplere yetişmekte zorlanıyor.

AD Silo Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Deniz, AA muhabirine, 1999 yılında çelik silo sistemleri üretimine başladıklarını söyledi.

Çelik tahıl depolama silolarını sadece saklama alanı olarak görmemek gerektiğini belirten Deniz, "Çelik silo, uzun yıllar ürünü ilk günkü gibi tazelikte koruyarak muhafaza ediyor. Çelik silo, gelişmiş ülkelerin hepsinde olması gereken, olmazsa olmazlardan biri." dedi.

Deniz, çelik silo üretimine başladığı ilk yıllarda ham madde sıkıntısı çektiğini vurgulayarak, "1999-2000 yılında bu işe ilk girdiğimizde, Türkiye'de bulamadığımız ve çok da zorumuza giden olaylar oldu, özellikle sac kalitesi yüksek metal bulamıyorduk. Şimdi çok şükür ülkemizde olmayan hiçbir şey yok." diye konuştu.

Yerli üretim yaptıklarını aktaran Deniz, "Yerli ve milli olmayan hiçbir şeyi malzeme olarak kullanmıyoruz. Yerli üretimle, Toprak Mahsulleri Ofisi ve Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü gibi kurumlara çok büyük tesisler kazandırdık. Tamamı Programlanabilir Mantıksal Denetleyici sistemle çalışan, yerli ve milli imkanlarla üretilmiş tüm ürünlerle sektöre imza atıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Anahtar teslim tesisleri bitiyoruz"

Kovid-19 salgınından sonra silolara talebin arttığını belirten Deniz, şunları kaydetti:

"Artık 1 kilogram buğday, 1 kilogram mısır önemli. Silolara özellikle Kazakistan, Cezayir gibi ülkelerden çok fazla talep oluşturuldu, biz taleplere yetişemiyoruz. Yurt dışında 25 ülkeye silo satıyoruz ve ciddi döviz getirisi sağlıyoruz. Senede ortalama 400 bin ton kapasitede siloyu yurt dışına satıyoruz. Malzemeler parçalar halinde kurulum yapılacak tesise gidiyor, biz de buradan yetkili arkadaşımızı gönderiyoruz ve anahtar teslim tesisleri bitiyoruz."