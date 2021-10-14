Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik merkez Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi'nde bir adrese baskın yaptı.

ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri'nde yapılan çalışmaya göre virüse karşı en çok antikor üreten aşı Moderna olarak belirlendi