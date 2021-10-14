ADANA'DA UYUŞTURUCU SATICILARINA OPERASYON 3 GÖZALTI - Son Dakika

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesi amacıyla 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Kentte uyuşturucu madde sattığı tespit edilen Mustafa Y. (35), Erdal K. (45) ile Berat C. (28), Çukurova ilçesindeki evlerine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 119 uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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