Adana'da uyuşturucu ticareti sanığına 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi - Son Dakika

Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık, 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık D.G. bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Mahkemede sanık avukatı da hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanığın, polis ekiplerince ikametinde sentetik uyuşturucu satarken yakalandığını belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı da dikkate alınarak D.G'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını ve mevcut halinin devamına karar verilmesini istedi.

Sanık D.G. savunmasında uyuşturucu satmadığını ileri sürerek, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Hakkımdaki tanık beyanları gerçeği yansıtmamaktadır. Tahliyeme ve beraatime karar verilmesini talep ederim." dedi.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanık D.G'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.