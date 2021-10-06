Adana'da uyuşturucu ticareti sanığına 12 yıl 6 ay hapis cezası - Son Dakika

Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan sanık, 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık H.T. ile avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanığın, polis ekiplerince ikametinde sentetik uyuşturucu satarken yakalandığını belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı da dikkate alınarak H.T'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasına karar verilmesini istedi.

Sanık H.T. savunmasında uyuşturucu satmadığını ileri sürerek, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatime karar verilmesini talep ederim." dedi.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanık H.T'nin mevcut halinin devamına karar verdi.