Adana'da uyuşturucu ticareti sanığına 13 yıl 9 ay hapis cezası verildi - Son Dakika

Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık, 13 yıl 9 ay hapis ve 27 bin 500 lira adli para cezasına mahkum edildi.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık S.B, tutuklu olduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanığın, polis ekiplerince ikametinde ve otomobilinde sentetik uyuşturucu satarken yakalandığını belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı da dikkate alınarak S.B'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını ve mevcut halinin devamına karar verilmesini istedi.

Sanık S.B, savunmasında uyuşturucu satmadığını ileri sürerek, "Tahliyeme ve beraatime karar verilmesini talep ederim." dedi.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 13 yıl 9 ay hapis ve 27 bin 500 lira adli para cezasına çarptırdığı S.B'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.