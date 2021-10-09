Uyuşturucu ticareti zanlısı tutuklandı - Son Dakika

Zanlının evinde 18,72 gram eroin ile 43,81 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, M.G. gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu temin ederek sattığı belirlenen M.G'nin adresine operasyon düzenledi.

Adana 'da uyuşturucu satıcısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

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