Adana'daki tarihi Varda Köprüsü'nde Cumhuriyet Koşusu düzenlenecek - Son Dakika

Adana'nın Karaisalı ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tarihi Varda Köprüsü'nde Cumhuriyet Koşusu yapılacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde, Karaisalı Kaymakamlığı ve Karaisalı Belediyesince düzenlenecek etkinliğin katılımcıları, 29 Ekim saat 08.30'da Atatürk Parkı'nda bir araya gelecek.

Yarışmacılar, buradaki hazırlıkların ardından 1912'de inşa edilen Varda Köprüsü'ne yürüyecek.

Köprüde 10.30'da başlayacak olan 12 kilometrelik yarış, ilçe merkezinde sona erecek.

Etkinlikte dereceye girenlere çeşitli ödüller verilecek.