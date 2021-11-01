Adana'daki trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, kazada yaralanan 3 kişi 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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