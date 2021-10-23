Adana Demirspor yarın Sivasspor'a konuk olacak - Son Dakika

Adana Demirspor, Süper Lig'in 10. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak.
Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Bahattin Şimşek yönetecek.
Ligde 12 puan ile 10'uncu sırada bulunan Adana Demirspor, 10 puanlı rakibi Sivasspor karşısında galibiyet arayacak.
Akdeniz ekibinde sakatlığı geçen ve antrenmanlara başlayan David Akintola, teknik direktör Vincenzo Montella'nın görev vermesi durumunda forma giyebilecek.
Ligde 3'er galibiyet, beraberlik ve mağlubiyeti bulunan mavi lacivertliler, Sivasspor karşısına galibiyet parolasıyla çıkacak.
Kaynak: AA
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