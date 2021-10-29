29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resepsiyon verildi - Son Dakika

Adana'da Cumhuriyet'in 98'inci yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon verildi.

Adana Valisi Süleyman Elban, Adana Valiliği ek binasında düzenlenen resepsiyonda davetlileri karşıladı.

Programda konuşan Vali Elban, birlik ve beraberlik içerisinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladıklarını söyledi.

Türk milletinin bundan yüzyıl önce yedi düvele karşı mücadele verdiğini belirten Elban, "Cumhuriyet Bayramı'nın coşkusunu hep beraber yaşamaya çalışıyoruz. Bu milli mücadelede özellikle Adana'nın yapmış olduğu kahramanlıkları milli mücadeleye ve Atatürk'e ilham oluşunu özellikle hatırlatmak istiyorum. Çünkü bizde 5 Ocak'ı, Adana'nın kurtuluşunun yüzüncü yılını, büyük bir coşku ve heyecanla tüm Adanalı hemşehrilerimizle, en az yüz etkinlikle on beş ilçemizin tamamında birçok program yapıp, nihai olarak da 5 Ocak tarihinde Adana merkezde bu etkinlikleri zirveye ulaştırmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla 5 Ocak, 29 Ekim'in bu topraklarda hazırlayıcısı olan bir tarihtir." ifadesini kullandı.

Vali Elban, programda davetlilerle ilgilenerek onlarla sohbet etti.