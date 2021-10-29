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Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı - Son Dakika

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

29.10.2021 13:56
Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerle kutlandı.

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerle kutlandı.

Adana Valisi Süleyman Elban, Valilik ek hizmet binasında tebrikleri kabul ettikten sonra Şehit Yunus Uğur Ortaokulunda düzenlenen Cumhuriyet Bayramı kutlama programına katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bir konuşma yapan Elban, en şanlı mücadelenin verildiği ve tarihte emsaline az rastlanan kahramanlık destanlarının yazıldığı şehirlerden birinde olduklarını söyledi.

Elban, Mustafa Kemal Atatürk'ün 28 Ekim 1923 akşamında "Efendiler, yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz" dediğini anımsatarak, şöyle konuştu:

"Cumhuriyet herkese eşit fırsatlar sunan rejimin adıdır. Bizler cumhuriyet ilan edilinceye kadar verilen mücadelenin büyüklüğünü, yaşanan sıkıntıları çok iyi idrak etmiş bir milletiz ancak bunlar yeterli değil. Böyle bir imkan, böyle bir kabiliyet ve böyle bir fırsat varken Atatürk'ün göstermiş olduğu muasır medeniyetler seviyesini çok süratli bir şekilde yakalayıp geçmek için de tüm imkan ve şartları lehimize çevirecek şekilde elimizden geldiğince her türlü çabayı göstermek zorundayız. Bu da bizim bir sorumluluğumuz. O zamanki şartlara göre çok ama çok ileride, özel şartlar içerisindeyiz. Bizim de onlara layık bir nesil olarak bu cumhuriyeti, bu ülkenin kazanımlarını ve değerlerini çok daha ileriye götürmek gibi bir mecburiyet ve sorumluluğumuz var. Ben bu güzel vatanı bize vatan kılan, cumhuriyeti ilan edip sistemi oturtan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve ülkemizin ülke olmasını, devlet olmasını sağlayan, bugünkü huzur içerisinde yaşadığımız ortamı tesis eden, tarihimizden bugüne kadar tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."

Vali Elban, konuşmasının ardından resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere hediyelerini verdi.

Mersin

Mersin'de, Kültür Merkezi'nde başlayan kutlama programında Vali Ali İhsan Su, bayram tebriklerini kabul etti.

Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden programda Su, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik ve Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, tören aracı üzerinden katılımcıları selamladı.

Su, törendeki konuşmasında cumhuriyetin, millet iradesinin ve özgürlük ruhunun sembolü olduğunu belirterek, "Milletimiz, Büyük Önder Atatürk liderliğinde elde ettiği bu şanlı zaferi, 98 yıl önce bugün cumhuriyetimizi ilan ederek taçlandırmıştır. Bin yıldır vatan kıldığımız bu kutsal topraklar üzerinde bir yıldız gibi parlayan cumhuriyetimiz, milletimizin tek bir ferdi var oluncaya kadar yaşayacaktır." dedi.

Öğrencilerin şiir okuduğu, halk oyunları ekibinin de gösteri sunduğu etkinlikte askeri birlikler, gaziler, öğrenciler ve izci grupları da resmi geçit törenine katıldı.

Hatay

Hatay'daki kutlamalarda Vali Rahmi Doğan, makamında tebrikleri kabul etti.

Gündüz Caddesi'nde devam eden törende Vali Doğan, Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve Garnizon Komutanı Piyade Albay Tayfun Çağan, askeri araçla vatandaşları selamlayarak onların bayramlarını kutladı.

Törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Vali Doğan, törende, cumhuriyetin Türk milletinin binlerce yıllık asil duruşunun yeni ve çağdaş bir devrimle ebedileşmesi olduğunu söyledi.

Cumhuriyetin, tarihin en büyük ve en kapsamlı çağdaşlaşma hamlesi olduğunu belirten Doğan, "Cumhuriyet, getirdiği yenilikler ve atılımlarla, bilime, akılcılığa ve özgür düşünceye dayalı çağdaş Türkiye'nin mayasını oluşturmuştur. Türk insanının ufkunu genişletmiş, Türk milletine ekonomik, sosyal ve siyasal açıdan görülmemiş bir dinamizm kazandırmıştır. Bugün hepimiz, bu vatanın bir neferi olarak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sağlam temelleri üzerinde, güçlü, inançlı ve kararlı yapısıyla, muasır medeniyet hedeflerine ilerlemesinin gururunu yaşıyoruz." diye konuştu.

Doğan, Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere İstiklal mücadelesinin bütün kahramanlarını, milletin gönlünde ölümsüzleşen bütün şehitleri ve hayatını kaybeden gazileri rahmetle andı.

Kutlamalar, halk oyunları gösterisi ve resmi geçit töreniyle sona erdi.

Osmaniye

Osmaniye'de, Devlet Bahçeli Bulvarı'nda gerçekleştirilen törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Vali Erdinç Yılmaz, Garnizon Komutanı Topçu Albay Gürsel Kanca ve Belediye Başkanı Kadir Kara, törene katılanların bayramını tebrik etti.

Yılmaz'ın, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasının ardından program, şiirler okunması, halk oyunları ile Osmaniye Belediyesi mehter takımının gösterisi ve geçit töreniyle son buldu.

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı
Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı
Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı
Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı
Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Cumhuriyet, Osmaniye, Hatay, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı - Son Dakika


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