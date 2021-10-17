Mevlit Kandili idrak edildi - Son Dakika

Mersin'de de Mevlit Kandili, kentteki camilerde dualarla idrak edildi.
Türkiye'nin en büyük camilerinden olan merkez Yenişehir ilçesindeki 6 minareli Muğdat Camisi'nde yatsı namazı öncesi kandil programı düzenlendi.
Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, Hazreti Muhammed'in hayatını anlatan vaaz verildi.
Vatandaşlar namaz kıldı, dua etti, okunan ilahileri dinledi.
Kovid-19 tedbirlerinin uygulandığı program, Yasin-i Şerif'in ardından sona erdi.
Cami çıkışında vatandaşlara kandil simidi, lokum ve şeker ikram edildi.
Kaynak: AA
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