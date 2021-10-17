Mevlit Kandili idrak edildi - Son Dakika

Cami çıkışında vatandaşlara kandil simidi, lokum ve şeker ikram edildi.

Vatandaşlar namaz kıldı, dua etti, okunan ilahileri dinledi.

Türkiye 'nin en büyük camilerinden olan merkez Yenişehir ilçesindeki 6 minareli Muğdat Camisi'nde yatsı namazı öncesi kandil programı düzenlendi.

Mersin 'de de Mevlit Kandili , kentteki camilerde dualarla idrak edildi.

Okan Bayülgen'den Mehmet Ali Erbil'in taciz mesajı için olay yorum! Sonra hemen düzeltti

Trabzonspor karşısında 10 kişi kalan Fenerbahçe'de taraftarlar çıldırdı! Ali Şansalan'a görülmemiş tepki var

Görenler dönüp bir daha bakıyor! Selen Soyder'in büyük değişimi görenleri şaşırtıyor

37 dakikada 247 adet çöp şiş yiyerek yeni bir rekor kırdı! Genç kadın 13 bin TL'lik ödül kazandı

Sanatçı Arif Sağ'dan Millet İttifakı'nın adayıyla ilgili merak uyandıran yorum: Siz onu seveceksiniz