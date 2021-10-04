Adana Vali Yardımcısı Şahiner'e hayırlı olsun ziyareti - Son Dakika

15 Temmuz Şehit, Gazi Doğu ve Güneydoğu Terör Mağdurları Federasyonu ve 15 Temmuz Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Ebru Taluk, Adana Vali Yardımcısı Muzaffer Şahiner'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Vali Yardımcısı Şahiner, makamında kabul ettiği Taluk'un ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Taluk da Şahiner'e yeni görevinde başarılar dileyerek, dernek faaliyetleri hakkında bilgi verdi.