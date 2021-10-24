Adana Valisi Elban, el emeği ürünlerin satıldığı mağazayı ziyaret etti - Son Dakika

Adana Valisi Süleyman Elban, Adana Kadın Kooperatifleri Birliğine ait satış mağazasını ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklama göre, Vali Elban'a ziyaretinde, Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl ve Ticaret İl Müdürü Adnan Ekiz eşlik etti.

Mağazayı gezen Elban, ürünlerle ilgili bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Elban, Adana'da kadınların çabalarının kooperatifçiliğin gücüne güç kattığını belirterek, "Ürettikleri birbirinden kıymetli, el emeği ürünlerle hem ev ekonomisine katkı sağlayan hem de ilimizin tanıtımına hizmet eden tüm kadınlarımıza teşekkür ediyor, başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.