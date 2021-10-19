Adana Valisi Süleyman Elban, muhtarları kabul etti - Son Dakika

Adana'da 19 Ekim Muhtarlar Günü etkinlikleri kapsamında kentte görev yapan muhtarlar, Vali Süleyman Elban'ı makamında ziyaret etti.

Vali Elban, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, muhtarların kamu hizmetlerinin halka doğru ve hızlı bir şekilde ulaştırılmasında önemli görev üstlendiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın düzenli olarak muhtarlarla bir araya geldiğini aktaran Elban, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın muhtarlarımıza bakış açısı her zaman bizlere örnek olmuştur, kendilerine bu konudaki hassasiyetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Muhtarlık müessesesi, kamu ile yurttaş arasında köprü vazifesi gören önemli bir yapı taşıdır. Özellikle salgın döneminde vatandaşlara hizmet ulaştırma noktasında muhtarlarımız özveriyle çalıştı. Vatandaşların hizmet beklentilerinin karşılanmasında önemli bir sorumluluk üstlenen tüm muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutlarım." ifadelerini kullandı.