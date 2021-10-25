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Adapazarı'ndan kısa kısa - Son Dakika

Adapazarı'ndan kısa kısa

25.10.2021 16:34
Adapazarı'ndan kısa kısa

Adapazarı Belediyesince Muhtarlar Günü dolayısıyla "Aile Buluşması" etkinliği düzenlendi.

Adapazarı Belediyesince Muhtarlar Günü dolayısıyla "Aile Buluşması" etkinliği düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Poyrazlar Gölü Mesire Alanı'nda düzenlenen programda konuşan Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Adapazarı'nın tüm dinamikleriyle özel, nitelikli istişare ve iş birlikleri yapma noktasında oldukça gayretli olduklarını vurguladı.

Muhtarlara çok kıymet verdiklerinin altını çizen Işıksu, "Şehrin kalbi Adapazarı'mıza yeni eserler kazandırırken, projelerimizi bir bir hayata geçirirken, her zaman bizlere katkı sağlayan muhtarlarımızla daha güzel yarınlara yürüyoruz. Rabbim muhtarlarımıza çalışmalarında kolaylıklar versin. Bir ve beraber olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Sakarya Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem de Işıksu'ya teşekkür ederek, "Adapazarı için gayretle çalışan muhtarlarımızı tebrik ediyorum. İnşallah hep birlikte çok güzel işlere imza atmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Etkinliğe, Başkan Yardımcısı Fatih Çelikel, Muhtarlık İşleri Müdürü Süleyman Durmaz ve Adapazarı muhtarları katıldı.

Doğa yürüyüşü düzenlendi

Adapazarı Belediyesince "Şehrin Kalbinde Yürüyoruz" sloganıyla başlatılan doğa yürüyüşlerinin ilki gerçekleştirildi.

Poyrazlar-Kömürlük parkurunda yapılan yürüyüşe, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu ve Başkan Yardımcısı Fatih Çelikel ile meclis üyeleri Nilgün Akman ve Türkan Resüloğlu ile doğa tutkunları katıldı.

Başkan Işıksu, ilgi gösteren herkese teşekkür ederek, "Yakın zamanda bir yürüyüş daha planlıyoruz. Bunu da hemşehrilerimizle paylaşacağız." ifadesini kullandı.

Sanatçı Arif Şentürk konser verdi

Rumeli türkülerini seslendiren sanatçı Arif Şentürk, Adapazarı Belediyesi ekim ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında konser verdi.

Orhangazi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe, çok sayıda sanatsever katıldı.

Konser sonrası sanatçı Arif Şentürk'e ve katılımcılara teşekkür eden Başkan Işıksu, Adapazarı'nın kardeşliğin, birlikte yaşamanın en güzel örneklerini sergileyen müstesna bir ilçe olduğunu belirterek, "Arif Şentürk konserinde Rumeli türkülerini hep birlikte söyledik, çok güzel akşam yaşadık. İnşallah her ay memleket esintileriyle zengin içerikli konserlerimiz, etkinliklerimiz devam edecek." diye belirtti.

Muhtarlar Günü, Mutlu Işıksu, Arif Şentürk, Konser, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adapazarı'ndan kısa kısa - Son Dakika


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