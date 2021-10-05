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Adapazarı ve Erenler belediyelerinde ekim ayı meclis toplantıları yapıldı - Son Dakika

Adapazarı ve Erenler belediyelerinde ekim ayı meclis toplantıları yapıldı

05.10.2021 13:49
Adapazarı ve Erenler belediyelerinde ekim ayı meclis toplantıları yapıldı, System.String[]

Sakarya'da Adapazarı ve Erenler belediyelerinin ekim ayı meclis toplantıları gerçekleştirildi.

Sakarya'da Adapazarı ve Erenler belediyelerinin ekim ayı meclis toplantıları gerçekleştirildi.

Adapazarı Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, seçim vaadi olarak belirtilen projelerde gelinen son aşamayı görseller eşliğinde meclis üyelerine anlattı.

Şehrin kalbi Adapazarı'nı daha güzel yarınlara taşımayı amaçladıklarını, çok çalıştıklarını vurgulayan Işıksu, "2022, projelerimizin açılışlarını yapacağımız bir yıl olacak." ifadesini kullandı.

İslam Ticaret Bankası'nın, Adapazarı açısından önemli başarı hikayesi olduğuna değinen Işıksu, "Bankanın Adapazarı Ticaret Müzesi olarak hayat bulması için restorasyon çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah 2022 yılının ilk yarısında bu müze, tüm donanımlarıyla tamamlanmış olacak ve Adapazarı'mızın hizmetine sunulacak." diye belirtti.

Işıksu, Tarihi Millet Hamamı, Ada Sahaf Fikir Sanat Merkezi, Taşkısığı Millet Evi, Dernekkırı Millet Evi, Ada Pazar Güneşler ve Yenikent bölgesine inşa edilen Kreş ve Gündüz Bakımevi hakkındaki son durumu paylaştı.

"Çocuk Dostu Adapazarı" hedefiyle birçok projenin hayata geçtiğini bildiren Işıksu, ilçenin dört bir tarafında çocuklar için park, sokak, bahçe ve kütüphane inşa etmeye devam edeceklerini kaydetti.

İlçede yeni cemiyet alanları oluşturacaklarını ifade eden Işıksu, Yenikent bölgesinde Çark Suyu'na rekreasyon çalışması yürütüleceğini belirtti.

Işıksu, "Yeşil Adapazarı" hedefiyle "Her İnsan Bir Fidan" projesinde bugüne kadar 43 bin fidan dikildiğini, yıl sonuna kadar 60 bin fidan dikileceğini ifade etti.

Erenler'de kapalı pazar yeri 14 Ekim'de açılıyor

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, başkanlığını yürüttüğü ekim ayı olağan meclis toplantısında, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Altyapı, elektrik ve iletişim hatlarındaki faaliyetleri meclis üyelerine aktaran Kılıç, 14 Ekim'de kapalı pazar yerinin açılışını gerçekleştireceklerini duyurdu.

Adapazarı ve Erenler belediyelerinde ekim ayı meclis toplantıları yapıldı
Adapazarı ve Erenler belediyelerinde ekim ayı meclis toplantıları yapıldı
Adapazarı ve Erenler belediyelerinde ekim ayı meclis toplantıları yapıldı
Adapazarı ve Erenler belediyelerinde ekim ayı meclis toplantıları yapıldı

Mutlu Işıksu, Sakarya, Erenler, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adapazarı ve Erenler belediyelerinde ekim ayı meclis toplantıları yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adapazarı ve Erenler belediyelerinde ekim ayı meclis toplantıları yapıldı - Son Dakika
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