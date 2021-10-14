Adem Özen, İstanbul'da şubeleşmeye hazırlanıyor - Son Dakika

Yemek sevgisi ve girişimci doğasıyla Türkiye'de restoran işine giren Adem Özen, kısa sürede büyük başarı elde etti. Ülkenin tanınmış restoran işletmecileri arasına giren Özen, Türkiye'de cafe restoran zincirlerinin birine imza atan başarılı girişimci, memleketine de yatırım yapıyor.

Moss Lounge, dünya kültürüne ait farklı lezzetler sunuyor

Pandemi tedbirleri kapsamında uzun süre evde kalan ve sosyal ortamlardan uzaklaşan İstanbullular ve dünyanın dört bir yanından gelen turistler, Moss Lounge'daki ortamı çok sevdi. İş adamı Adem Özen, İstanbullu misafirlerin kendilerini evlerinde hissetmesi için gereken ne varsa yaptıklarını belirterek, "Yeni mekanımız lezzetli yemekler, hijyenik ortam ve sosyal mesafeyi ön planda tutarak, yeniden sosyalleşmeyi tercih edenlerin ortak tercihi olacak. Misafirlerimizi yeni mekanımızda ağırlamaktan mutluyuz ve normalleşme sürecinden sonra yatırımlarımıza yeniden hız verdik." dedi.