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Adı ve soyadı aynı öğrencileri ayırt etmek için çareyi "sıfat"larda buldular - Son Dakika

Adı ve soyadı aynı öğrencileri ayırt etmek için çareyi "sıfat"larda buldular

08.10.2021 12:23
Adı ve soyadı aynı öğrencileri ayırt etmek için çareyi

Siirt'in Kurtalan ilçesindeki Aksöğüt İlk ve Ortaokulunda görevli öğretmenler, adı ve soyadı aynı öğrencileri ayırt etmek için çareyi öğrencileri "esmer", "sarışın", "büyük", "küçük" sıfatlarıyla çağırmakta buldu.

FECRİ BARLIK-MEHMET NİYAZİ DENİZ - Siirt'in Kurtalan ilçesindeki Aksöğüt İlk ve Ortaokulunda görevli öğretmenler, adı ve soyadı aynı öğrencileri ayırt etmek için çareyi öğrencileri "esmer", "sarışın", "büyük", "küçük" sıfatlarıyla çağırmakta buldu.

İlçeye bağlı 725 nüfuslu Aksöğüt köyünde yaşayanların akraba olması nedeniyle imam Mehmet Şafi Sevcan dışında herkes "Yeşilyurt" soyadını taşıyor.

Köyde isim benzerliği nedeniyle en çok karışıklığın yaşandığı yer ise Aksöğüt İlk ve Ortaokulu. 132 mevcutlu okulda 115 öğrencinin "Yeşilyurt" soyadını taşıması ve bazılarının isimlerinin de aynı olması öğretmenleri oldukça zorluyor.

Aynı soyadına sahip öğrencilerden 16'sının Muhammed, 3'ünün Rabia, 3'ünün Elif, 2'şer öğrencinin de Gamze, Halime ve Hüseyin adını taşıması nedeniyle gerek derslerde gerekse sınavlarda zor anlar yaşayan öğretmenler, karışıklığın önüne geçmek için aynı isimdeki öğrencilere "esmer", "sarışın", "küçük", "büyük" gibi fiziki özelliklerine göre sıfatlarla sesleniyor.

"Sınavlarda veya ödev verirken zorluk yaşıyordum"

Sınıf öğretmeni Leyla Akkuş, AA muhabirine, 3 yıldır görev yaptığı okulda ilk başlarda isimleri ayırt etmekte zorlandığını söyledi.

"Muhammed diye çağırırken 5 Muhammed de ödev gösterirdi. Bazen de seslenince 'acaba hangimiz' diye tereddüt yaşadıkları için hiçbir Muhammed gelmiyordu." diyen Akkuş, yaş ve boy durumuna göre takma adlar kullanmak zorunda kaldıklarını belirtti.

Akkuş, "Sınavlarda veya ödev verirken zorluk yaşıyor, velileri karıştırıyordum. Sınav sonunda kağıdına sadece 'Muhammed' yazan vardı.

Öğrenciyi yazısına göre ayırt etmeye çalışıyordum. Bunun yanı sıra Muhammed isimli öğrencilerime yan yana ya da boy sırasına göre oturma düzeni yapıyorum. 'Küçük Muhammed gel, uzun Muhammed gel' diye hitap ediyorum." dedi.

Göreve başladığında okula gelen velileri de karıştırdığını anlatan Akkuş, velileri tanıdıkça bu sorunun çözüldüğünü aktardı.

"Esmer Elif, sarışın Elif diye ayırdık"

Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Çiğdem Demir de isimleri aynı öğrencileri, aynı soyadını taşımaları nedeniyle soyadları ile de çağıramadıklarını ifade etti.

"Sınıfımdaki Elif isimli öğrencileri 'esmer Elif', 'sarışın Elif' diye ayırdık." ifadesini kullanan Demir, Elif isimli öğrencilerin kardeşlerinin adının da Muhammed olduğunu belirtti.

Ana sınıfı öğretmeni Müşerref Dikici ise okuldaki 16 Muhammed'den 4'ünün ana sınıfında olduğunu söyledi.

Sınıfındaki Muhammed isimli öğrencilerin sarışın olduğunu, bu nedenle "sarışın" veya "esmer" diye de onları ayıramadığını anlatan Dikici, farklı yerlere oturtarak çözüm bulmaya çalıştığını dile getirdi.

Dikici, "Arkadaşlarıyla ilişkilerinde de bazen isim karışıklığı yaşanıyor. Bir öğrencimiz, 'Muhammed kalemimi aldı.' dediğinde hangi Muhammed diye gidip göstermesini istiyorum. Bunun gibi bazı zorluklarımız oluyor ama bu kadar güzel öğrenci ile bir arada olmak çok keyifli. İki ismi olanlara ikinci ismi ile sesleniyorum. 'Muhammed' dediğimde hepsi birlikte ayağa kalkıyor. Sınıfta bir karışıklık yaşanıyor." diye konuştu.

Öğretmenlerin verdiği isimden memnunlar

Öğrencilerden Elif Yeşilyurt, aynı ad ve soyadlı bir sıra arkadaşı olmasından mutluluk duyduğunu söyledi.

Kendisinin esmer, adaşının da sarışın olduğunu kaydeden Yeşilyurt, "Bana 'esmer', arkadaşıma 'sarışın' dedikleri için artık isimlerimiz karışmıyor.

Ana sınıfındayken bizi hep karıştırıyorlardı." ifadelerini kullandı.

Muhammed Yeşilyurt, isim karışıklığının sınıfta gülüşmelere neden olduğunu, bu durumun hoşlarına gittiğini anlattı.

"Bu karışıklığa alıştık"

Köy muhtarı Emrullah Yeşilyurt, imam dışında herkesin akraba olduğu köyde adaşların fazla olmasının bazen zor durumlara yol açtığını vurguladı.

Köyde 93 hane bulunduğunu fakat isim benzerliği nedeni ile burayı büyük bir ev olarak gördüklerini kaydeden Yeşilyurt, "Aynı ismi taşıyan çok çocuk var. Bunları karıştırmamak için babalarının adı ile sesleniyoruz. Örneğin Abdullah oğlu Emrullah, Mehmet oğlu Ali diyoruz. Zaman zaman karışıklığa neden olan bu duruma alıştık." şeklinde konuştu.

Adı ve soyadı aynı öğrencileri ayırt etmek için çareyi sıfat larda buldular
Adı ve soyadı aynı öğrencileri ayırt etmek için çareyi sıfat larda buldular
Adı ve soyadı aynı öğrencileri ayırt etmek için çareyi sıfat larda buldular
Adı ve soyadı aynı öğrencileri ayırt etmek için çareyi sıfat larda buldular
Adı ve soyadı aynı öğrencileri ayırt etmek için çareyi sıfat larda buldular

Mehmet Şafi, Yeşilyurt, Kurtalan, Siirt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adı ve soyadı aynı öğrencileri ayırt etmek için çareyi 'sıfat'larda buldular - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adı ve soyadı aynı öğrencileri ayırt etmek için çareyi "sıfat"larda buldular - Son Dakika
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