Üye Girişi
ADİLCEVAZ'DA, BU YIL 6 BİN TON CEVİZ HASADI BEKLENİYOR - Son Dakika

ADİLCEVAZ'DA, BU YIL 6 BİN TON CEVİZ HASADI BEKLENİYOR

08.10.2021 13:29

BİTLİS'in Adilcevaz ilçesinde, ceviz hasadına başlandı.

BİTLİS'in Adilcevaz ilçesinde, ceviz hasadına başlandı. İl Tarım ve Orman Müdürü Rıfat Çelik, bu yıl 6 bin ton ceviz hasadı beklediklerini, çiftçilerin üretimden memnun olduğunu söyledi.

Kent merkezine yaklaşık 85 kilometre uzaklıkta bulunan ve kaliteli ceviziyle ün kazanan Van Gölü kıyısındaki Adilcevaz ilçesinde, ceviz hasadı başladı. Büyüklüğü, lezzeti ve yağ oranıyla Türkiye'nin en kaliteli cevizlerinden olan Adilcevaz cevizi, özellikle Süphan Dağı'nın bin 800 rakımdaki yerleşim alanında yetişiyor, sipariş üzerine Türkiye'nin birçok iline gönderiliyor.

YÜKSEK RAKIMDA YETİŞİYOR

İlçede yaklaşık 40 yıldır ceviz fidanı üretimi yapan Mehmet Akkoyun, ekim ayıyla birlikte hasadın başladığını söyledi. Türkiye'nin en lezzetli cevizinin Adilcevaz'da üretildiğini anlatan Akkoyun, Adilcevaz'da ceviz fidanı üreticiliği yapıyoruz. Bu yılki ceviz hasadımıza başladık. Hasadımız her yıl iklime bağlı olarak değişiyor. Adilcevaz cevizi, diğer çeşitlerine göre çok özel bir cevizdir. Yağıyla, tadıyla, aromasıyla farklıdır. Bir yiyen bir daha istiyor. Vazgeçilmez bir tadı ve aroması var. Fidan üretim yerimiz ise bin 800 rakımdadır. Cevizin yüksek rakımda üretilmesi tadına katkı sağlıyor dedi.

'BU YIL DAHA İYİ BİR VERİM BEKLİYORUM'

Geçen yıla göre bu yıl ceviz hasadından daha iyi bir verim bekledikleri söyleyen Akkoyun, 'Cevizin bakımı ne kadar güzel olursa, o kadar güzel meyve verir. Cevizin seneye meyve vereceği gözlenip, bu yıl oluşturuluyor. Güzel bir bakımla seneye hazırlık yapılıyor. Kuraklık bizi de etkiliyor. Bu sene hasat ettiğimiz cevizin iç kalite oranı, geçen yıl aldığımız verimden daha mükemmel. Hemen hemen hiç boş yok. Geçen yıl eylül ayında aşırı sıcak olduğu için biraz kalite düşüklüğü oldu. Ama bu sene gayet güzel. Fidan üretimimiz yerli ve milli çeşitlerdendir. Tescilli olan Adilcevaz ve Kazankaya çeşitlerimizdir. Meyve gramaj olarak yüksektir. Kazankaya çeşidimiz kabuklu olarak 20 gramdır. Yağıyla, tadıyla, içinin rahat çıkmasıyla çok iyi bir ceviz çeşidimizdir. Üretimimiz her geçen yıl artıyor. Türkiye'nin her şehrine kargoyla gönderiyoruz. Özellikle kendi bölgemizden daha çok talep alıyoruz diye konuştu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Rıfat Çelik ise Adilcevaz cevizinin oldukça lezzetli olduğunu belirterek, Çiftçilerimizle sürekli görüşüyoruz. Bu yıl daha iyi olduğunu bize söylüyorlar. Bu yıl 6 bin ton hasat bekliyoruz. Bu cevizlere, Türkiye'nin birçok ilinden de talep var dedi.

ADİLCEVAZ'DA, BU YIL 6 BİN TON CEVİZ HASADI BEKLENİYOR
ADİLCEVAZ'DA, BU YIL 6 BİN TON CEVİZ HASADI BEKLENİYOR
ADİLCEVAZ'DA, BU YIL 6 BİN TON CEVİZ HASADI BEKLENİYOR
ADİLCEVAZ'DA, BU YIL 6 BİN TON CEVİZ HASADI BEKLENİYOR
ADİLCEVAZ'DA, BU YIL 6 BİN TON CEVİZ HASADI BEKLENİYOR
ADİLCEVAZ'DA, BU YIL 6 BİN TON CEVİZ HASADI BEKLENİYOR
ADİLCEVAZ'DA, BU YIL 6 BİN TON CEVİZ HASADI BEKLENİYOR
ADİLCEVAZ'DA, BU YIL 6 BİN TON CEVİZ HASADI BEKLENİYOR
ADİLCEVAZ'DA, BU YIL 6 BİN TON CEVİZ HASADI BEKLENİYOR
ADİLCEVAZ'DA, BU YIL 6 BİN TON CEVİZ HASADI BEKLENİYOR
ADİLCEVAZ'DA, BU YIL 6 BİN TON CEVİZ HASADI BEKLENİYOR
ADİLCEVAZ'DA, BU YIL 6 BİN TON CEVİZ HASADI BEKLENİYOR
ADİLCEVAZ'DA, BU YIL 6 BİN TON CEVİZ HASADI BEKLENİYOR

Adilcevaz, Türkiye, Tarım, Ceviz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ADİLCEVAZ'DA, BU YIL 6 BİN TON CEVİZ HASADI BEKLENİYOR - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Afganistan'da cuma namazı sırasında bir camiye bombalı saldırı düzenlendi! Ölü ve yaralılar var 13:46 Afganistan'da cuma namazı sırasında bir camiye bombalı saldırı düzenlendi! Ölü ve yaralılar var Reuters'ın 13:35 Reuters'ın "Erdoğan, Kavcıoğlu'ndan soğudu" haberlerine Cumhurbaşkanlığından yalanlama Zamlı sözleşmeyi reddeden Kerem Aktürkoğlu, Fransa'dan gelen teklifler ile ilgileniyor 13:32 Zamlı sözleşmeyi reddeden Kerem Aktürkoğlu, Fransa'dan gelen teklifler ile ilgileniyor
5'inci kattan düşüp ölen trans bireyin tutuklanan sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı: Uyuşturucu etkisindeydik 13:06 5'inci kattan düşüp ölen trans bireyin tutuklanan sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı: Uyuşturucu etkisindeydik Kaza sırasında tutanak tutan doktor feci şekilde hayatını kaybetti! O anlar saniye saniye kamerada 12:36 Kaza sırasında tutanak tutan doktor feci şekilde hayatını kaybetti! O anlar saniye saniye kamerada Başörtülü fotoğrafını paylaşan Aycan Yanac, kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti 12:28 Başörtülü fotoğrafını paylaşan Aycan Yanac, kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti
Sözleşmesi biten Arda Turan yeni mukavele imzalamayacak 11:57 Sözleşmesi biten Arda Turan yeni mukavele imzalamayacak Newcastle'ın dünyanın en zengin takımı olmasıyla Altay, beklenenden fazla paraya satılabilir 11:26 Newcastle'ın dünyanın en zengin takımı olmasıyla Altay, beklenenden fazla paraya satılabilir

Son Dakika Haberleri
13:46 Afganistan'da cuma namazı sırasında bir camiye bombalı saldırı düzenlendi! Ölü ve yaralılar var
13:35 Reuters'ın "Erdoğan, Kavcıoğlu'ndan soğudu" haberlerine Cumhurbaşkanlığından yalanlama
13:34 Yasemin Şefkatli, transparan gelinliğini sadece 15 dakika giyebildi
13:31 Zamlı sözleşmeyi reddeden Kerem Aktürkoğlu, Fransa'dan gelen teklifler ile ilgileniyor
13:19 Ali Erbaş, Yahudilere Mescid-i Aksa'da ibadet etme hakkı veren karara tepki gösterdi: Kararı reddediyorum, Lanetliyorum
13:14 36 yaşındaki Cristiano Ronaldo, yine 'En iyi' futbolcu seçildi
13:02 Sultangazi'de bıçağı önce boynuna dayadı, sonra kafedeki kişiyi rehin aldı
12:53 Ailesinden kalan 1 milyon liralık arazisini mübadele müzesi kurulması şartıyla bağışladı
12:29 Son Dakika! Nobel Barış Ödülü sahiplerini buldu: Filipinli gazeteci Maria Ressa ve Rus gazeteci Dmitry Muratov kazandı
12:17 Son Dakika! Erdoğan'dan Kanal İstanbul mesajı: Fiilen uygulama aşamasına gelinmiştir
Pelkas hakkında şaşırtıcı 'kulübe' kararı! Diego Rossi, Fenerbahçe'de dengeleri değiştirdi Pelkas hakkında şaşırtıcı 'kulübe' kararı! Diego Rossi, Fenerbahçe'de dengeleri değiştirdi         
13:47
Miras kavgası yüzünden iki kardeş, ablalarının saçlarını yolup üzerinden traktörle geçtiler Miras kavgası yüzünden iki kardeş, ablalarının saçlarını yolup üzerinden traktörle geçtiler         
13:37
Yasemin Şefkatli, transparan gelinliğini sadece 15 dakika giyebildi Yasemin Şefkatli, transparan gelinliğini sadece 15 dakika giyebildi         
13:34
36 yaşındaki Cristiano Ronaldo, yine 'En iyi' futbolcu seçildi 36 yaşındaki Cristiano Ronaldo, yine 'En iyi' futbolcu seçildi         
13:14
Ailesinden kalan 1 milyon liralık arazisini mübadele müzesi kurulması şartıyla bağışladı Ailesinden kalan 1 milyon liralık arazisini mübadele müzesi kurulması şartıyla bağışladı         
12:54
Eşini öldürüp tandırda yakan kadın, suçu ölen kocasına attı: Şakağına av tüfeğini dayayıp zorla ateş ettirdi Eşini öldürüp tandırda yakan kadın, suçu ölen kocasına attı: Şakağına av tüfeğini dayayıp zorla ateş ettirdi         
12:35
Son Dakika! Erdoğan'dan Kanal İstanbul mesajı: Fiilen uygulama aşamasına gelinmiştir Son Dakika! Erdoğan'dan Kanal İstanbul mesajı: Fiilen uygulama aşamasına gelinmiştir         
12:18
Son Dakika! Dolar 8,97 TL'nin üzerine çıkarak rekor tazeledi Son Dakika! Dolar 8,97 TL'nin üzerine çıkarak rekor tazeledi         
11:40
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan "Cumhurbaşkanı Erdoğan arasa ona ne söylerdiniz?" sorusuna cevap         
11:06
Ünlü moda firması Hugo Boss'tan Türkiye'de yatırımı artırma kararı! 1000 kişilik daha istihdam sağlanacak Ünlü moda firması Hugo Boss'tan Türkiye'de yatırımı artırma kararı! 1000 kişilik daha istihdam sağlanacak         
10:43
Başakşehir'in yeni hocası Emre Belözoğlu, Galatasaray'da istenmeyen Feghouli'ni transfer etmeyi düşünüyor Başakşehir'in yeni hocası Emre Belözoğlu, Galatasaray'da istenmeyen Feghouli'ni transfer etmeyi düşünüyor         
10:38
Kızının doğum gününde eşini kömürlükte boğarak öldüren şahıs, kayıp diye ihbarda bulunmuş Kızının doğum gününde eşini kömürlükte boğarak öldüren şahıs, kayıp diye ihbarda bulunmuş         
09:58
İdo Tatlıses ile evlenen Yasemin Şefkatli'nin gelinliği sosyal medyada çok konuşuldu İdo Tatlıses ile evlenen Yasemin Şefkatli'nin gelinliği sosyal medyada çok konuşuldu         
09:55
3600 ek göstergeyle memurların emekli maaş ve ikramiyelerinde yüzde 25 civarında artışın olması bekleniyor 3600 ek göstergeyle memurların emekli maaş ve ikramiyelerinde yüzde 25 civarında artışın olması bekleniyor         
08:55
Galatasaray'da Kerem depremi! Astronomik zamlı yeni sözleşmeyi elinin tersiyle itti Galatasaray'da Kerem depremi! Astronomik zamlı yeni sözleşmeyi elinin tersiyle itti         
22:35
Oyuncu Burcu Özberk, dekolteli paylaşımıyla hayranlarını adeta büyüledi Oyuncu Burcu Özberk, dekolteli paylaşımıyla hayranlarını adeta büyüledi         
20:00
Dünyanın konuştuğu düğün! Gelin ve damat dahil herkes çok mutsuz bir akşam yaşadı Dünyanın konuştuğu düğün! Gelin ve damat dahil herkes çok mutsuz bir akşam yaşadı         
16:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2021 13:58:16. #1.12#
SON DAKİKA: ADİLCEVAZ'DA, BU YIL 6 BİN TON CEVİZ HASADI BEKLENİYOR - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement