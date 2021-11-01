Adilcevaz'da su altı turizmi "Dalış Okulu ve İskelesi" ile canlanacak - Son Dakika

Adilcevaz Kaymakamı İsmail Demir, Van Gölü'nde dalış turizminin canlanmasına katkı sağlamak amacıyla "Dalış Okulu ve İskele" yapılması planlanan alanda incelemelerde bulundu.

Belediye Başkanı Necati Gürsoy, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Dr. Yalçın Eyigün ve beraberindeki heyetle söz konusu alanı inceleyen Demir, ilçenin Van Gölü'nün en temiz bölgesine sahip olduğunu söyledi.

Dalış Okulu ve İskelesi ile dalış tutkunlarına Van Gölü'ndeki mikrobiyolitleri yakından görme ve inceleme fırsatı sunacağını belirten Demir, şunları kaydetti:

"Bu faaliyet ile dalış yapmak isteyen herkese yapılacak eğitimlerin ardından sertifika vereceğiz. Van Gölü sıradan bir göl değil, bir şifa kaynağı. Bir çok zührevi deri hastalığına iyi geldiği, içerisinde bulundurduğu sodalı su ile insanlara faydalı olduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Bu güzel coğrafyayı tüm insanlığın hizmetine sunacağız. Bugün bizlerin daveti üzerine ilçemize teşrif eden ve hizmetlerimize destek olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Dr. Yalçın Eyigün ve heyetine teşekkür ederim."

Belediye Başkanı Necati Gürsoy da özellikle yaz aylarında Van Gölü sahillerinde birçok turisti ve gezgini ağırladıklarını belirterek, projenin kentin turizm ve ekonomisine katkı sağlayacağına inandığını ifade etti.

Eyigün ise ilçenin doğal güzellikleri ve coğrafi konumu ile güzel bir yer olduğunu kaydederek, "Bugün burada Adilcevaz Kaymakamı ve Adilcevaz Belediye Başkanının daveti üzerine Adilcevaz Kültür Sanat ve Turizm Derneği bünyesinde kurulacak olan Dalış Okulu ve İskelesi alanında inceleme yaptık. İlçemize önemli bir turizm katkısı olacağını düşünüyorum. Adilcevaz ilçemize hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.