Son dakika haber... 'Adınız terör olaylarına karıştı' diyerek dolandırıcılık yapan şebeke çökertildi: 4 gözaltı - Son Dakika

'Adınız terör olaylarına karıştı' diyerek dolandırıcılık yapan şebeke çökertildi: 4 gözaltı

4 şüphelinin hedef aldıkları kişileri toplam 175 bin lira dolandırdıkları öğrenildi

İSTANBUL - İstanbul'da kendilerini 'polis' olarak tanıtan ve 'Terör örgütleri soruşturmalarında hesaplarınız kullanılacak' diye tehdit ederek vatandaşları dolandıran bir şebeke düzenlenen operasyonla çökertildi. Hedef aldıkları kişilerden bugüne kadar 175 bin lira para elde eden 4 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre kendilerini 'polis' olarak tanıtan dolandırıcılar, hedef seçtikleri kişileri telefonla arayıp "Banka hesaplarınızdan terör örgütlerine para aktarılmak istendiği, müşterisi bulunduğu bankadan da bu işin içinde insanlar olabileceğini, kendilerinin şahısları yakalamak için bu suçu aydınlatmakla görevli olduklarını beyan ederek para istedi. Bu durumdan korkan aranan kişiler, bugüne kadar kapılarına gelen sahte polise 175 bin lira para verdi. Sahte polisin evden ayrılmasıyla dolandırıldıklarını sonradan fark eden vatandaşlar, bu kez gerçek polisleri arayarak yardım istedi.

Siber polisinden kaçamadılar

Yapılan ihbar üzerine olaya müdahale eden İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele bünyesindeki sanal devriye ekipleri, dolandırıcıların izini sürdü. Yürütülen soruşturma kapsamında vatandaşların 175 bin lira parasını dolandırıcılık yöntemiyle alan şebeke üyesi 4 kişinin yakalanması için dün operasyon düzenlendi. Birlikte organize şekilde hareket ettikleri ve hedef seçtikleri kişileri ağlarına düşürerek dolandırdıkları ileri sürülen 4 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Dolandırıcıların kaldıkları yerlerde ve araçlarında yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Yapılan operasyonla çökertilen dolandırıcılık şebekesinin üyeleri, sorgulanmak üzere İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında başlatılan tahkikatın devam ettiği, ifadeleri alındıktan sonra mahkemeye çıkarılacakları aktarıldı.