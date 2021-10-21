Bariyere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Adıyaman'da otomobilin bariyere çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Mehmet K. yönetimindeki 02 HN 193 plakalı otomobil, Adıyaman- Kahta kara yolu Beşpınar mesire alanı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.
Kazada sürücü ile otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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