Son dakika haberi! Direğe çarpan otomobilin çocuk sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika

Adıyaman'da direğe çarpan otomobilin 14 yaşındaki çocuk sürücüsü ağır yaralandı.
T.E'nin (14) kullandığı 46 NA 204 plakalı otomobil, Yeni Mahalle 2'nci Çevre Yolu'nda kaldırımda bulunan elektrik direğine çarptı.
Kazada ehliyetsiz çocuk sürücü otomobilde sıkıştı.
Kurtarma ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edilen T.E, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
T.E'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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