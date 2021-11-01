ADIYAMAN'DA EVİN TAVANI ÇÖKTÜ 1 YARALI - Son Dakika

ADIYAMAN'DA EVİN TAVANI ÇÖKTÜ 1 YARALI

ADIYAMAN'da, etkili olan sağanak sırasında tek katlı evin tavanı çöktü.

ADIYAMAN'da, etkili olan sağanak sırasında tek katlı evin tavanı çöktü. Evde yaşayan Suriyeli ailenin çocukları Hadiye Kubea (12), yaralandı. Olay, dün gece saatlerinde Musalla Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu Ahmet Kubea ve Velide El Ömer çiftinin 3 çocuğuyla birlikte yaşadığı tek katlı toprak evin bir odasının tavanı yağış nedeniyle çöktü. Çökme sırasında odada bulunan Hadiye Kubea molozların altında kaldı. Mahallelinin ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin kurtardığı Hadiye Kubea, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kubea'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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