Adıyaman'da gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen operasyonda 9 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Balkar Beldesi Gölbaşı- Kahramanmaraş kara yolunda durumundan şüphelendiği 34 VFR 762 plakalı otomobili durdurdu. Ekipler otomobilde yaptıkları aramada 9 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi.
Gözaltına alınan C.A. sorgulanmak üzere karakola götürüldü. ???????
Kaynak: AA
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