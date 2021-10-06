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Adıyaman'da Kovid-19 aşısı yaptıran velilere kitap hediye edildi - Son Dakika

Adıyaman'da Kovid-19 aşısı yaptıran velilere kitap hediye edildi

06.10.2021 11:48
Adıyaman'da Kovid-19 aşısı yaptıran velilere kitap hediye edildi, System.String[]

En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü nüfus ortalaması haritasında turuncu kategoride bulunan Adıyaman'da düzenlenen etkinlikte, Kovid-19 aşısı yaptıran velilere kitap hediye edildi.

En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü nüfus ortalaması haritasında turuncu kategoride bulunan Adıyaman'da düzenlenen etkinlikte, Kovid-19 aşısı yaptıran velilere kitap hediye edildi.

Sevgi Anaokulu tarafından düzenlenen etkinlikte okul bahçesinde İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince Kovid-19 aşısı standı kuruldu.

Etkinlikte velilere Kovid-19 aşısının öneminden bahsedilerek aşı yapılması konusunda çağrıda bulunuldu.

Sıraya girerek aşılarını yaptıran velilere ise okul yönetimince kitap hediye edildi.

Adıyaman'da Kovid-19 aşısı yaptıran velilere kitap hediye edildi
Adıyaman'da Kovid-19 aşısı yaptıran velilere kitap hediye edildi
Adıyaman'da Kovid-19 aşısı yaptıran velilere kitap hediye edildi

İl Sağlık Müdürlüğü, Adıyaman, Kitap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adıyaman'da Kovid-19 aşısı yaptıran velilere kitap hediye edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adıyaman'da Kovid-19 aşısı yaptıran velilere kitap hediye edildi - Son Dakika
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