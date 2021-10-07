PKK'ya finansman sağladıkları iddiasıyla iki zanlı yakalandı - Son Dakika

Adıyaman 'da terör örgütü PKK 'ya finansman sağladıkları öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Ece Ronay'a taciz mesajları atan Mehmet Ali Erbil'le buluşan eski nişanlısı, kendini bu sözlerle savundu

Şişli'deki bir binanın camının önüne duvar örüldü, bina sakinleri isyan etti: İnsan insana bunu yapar mı?