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Adıyaman'da terör örgütü PKK üyesi olduğu iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Adıyaman'da terör örgütü PKK üyesi olduğu iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı

12.10.2021 14:07
Adıyaman'da terör örgütü PKK üyesi olduğu iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Adıyaman'da terör örgütü PKK mensubu olduğu öne sürülen şüpheli tutuklandı.

Adıyaman'da terör örgütü PKK mensubu olduğu öne sürülen şüpheli tutuklandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yürütüldü.

Emniyet ekipleri tarafından örgüte üye olduğu ve finansman desteği sağladığı iddiasıyla M.T. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı, Adıyaman, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adıyaman'da terör örgütü PKK üyesi olduğu iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adıyaman'da terör örgütü PKK üyesi olduğu iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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