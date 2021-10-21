Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda eski HDP il başkanı gözaltına alındı - Son Dakika

Mehmet V'nin, 28 teröristi anmak için Bezar Dağı'nda 2013 yılında düzenlenen etkinliğe katıldığı da tespit edildi.

Adıyaman 'da terör örgütü PKK 'ya yönelik operasyonda, bir dönem HDP İl Başkanlığı yapan şüpheli gözaltına alındı.

Son Dakika: Türkiye'de 21 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 198 kişi vefat etti, 28 bin 465 yeni vaka tespit edildi

Cesur pozları ile gündem olan Serel Yereli: Biz parkta güneş açınca kafamıza göre soyunuyoruz