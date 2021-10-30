Adıyaman'da uyuşturucu operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Gözaltına alınan H.Ş. ile A.T. sorgulanmak üzere karakola götürüldü.

Ekipler poşet içerisinde yaptığı aramada, 58 gram sentetik uyuşturucu ile 80 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçede durumundan şüphelendiği plakası belirtilmeyen otomobilin camından poşet atıldığını gördü.

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