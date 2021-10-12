Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kent kırsalındaki bir iş yerinde uyuşturucu olduğu bilgisi aldı.

Yeğenini ezen hala gözyaşları içinde olayla ilgili konuştu: Şaka yapıyor sandım, ama kan vardı