Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte farklı zamanlarda durumundan şüphelendiği plakası belirtilmeyen otomobilleri durdurdu.
Ekipler otomobillerde yaptıkları aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Kaynak: AA
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