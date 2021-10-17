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Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

17.10.2021 22:29
Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Adıyaman'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Adıyaman'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kentte polisler, dün durdurdukları otomobilde 13 gram eroin ele geçirmiş ve 2 şüpheliyi gözaltına alınmıştı.

Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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