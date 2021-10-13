Son dakika haberleri! Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adıyaman 'da, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

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