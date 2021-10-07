Adıyaman'da yaralı bulunan dağ keçisi tedaviye alındı - Son Dakika

Adıyaman 'ın Sincik ilçesinde yaralı halde bulunan dağ keçisi, tedavi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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