Üye Girişi
Adliyeye, davacı oldukları belediyenin tahsis ettiği minibüslerle gittiler - Son Dakika

Adliyeye, davacı oldukları belediyenin tahsis ettiği minibüslerle gittiler

15.10.2021 12:18
Adliyeye, davacı oldukları belediyenin tahsis ettiği minibüslerle gittiler

ÇORUM'un Ortaköy ilçesinde yol geçirilen arazilerinin bedelini isteyen 69 kişi, belediyeden davacı oldu.

ÇORUM'un Ortaköy ilçesinde yol geçirilen arazilerinin bedelini isteyen 69 kişi, belediyeden davacı oldu. Mahalleli, duruşmaya 58 kilometre uzaklıktaki Adliye Sarayı'na gitmek için davacı oldukları Ortaköy Belediyesi'nden istedikleri minibüslerle gitti. Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, "Vatandaşlarımız 'Çorum ve Ortaköy ilçesinin arası 58 kilometre, kendi imkanlarımızla gidip gelmekte zorlanacağız. Biz nasıl mahkemeye gideceğiz. Sizleri de şikayet ettik ama gidip gelmek sorun olacak' dediler. Belediye başkanının işi mağduriyeti çözmektir, bizden davacı olan vatandaşlarımız araç istedi, yardımcı olduk" diye konuştu.

Ortaköy ilçesi Suyolu Mahallesi'nde belediye tarafından 3 yıl önce yol yapıldı. Yol geçirilen arazilerinin bedelini isteyen 69 kişi anlaşma sağlanamayınca Ortaköy Belediyesi'nden davacı oldu. Duruşmaya gidip gelmekte zorluk çekeceklerini söyleyen mahalleli, 58 kilometre uzaklıktaki Adliye Sarayı'na gitmek için  davacı oldukları Ortaköy Belediyesi'nden yardım istedi. Belediyenin tahsis ettiği minibüslerle kente giden mahalleli, duruşmaya katıldıktan sonra yeniden ilçeye döndü.

'YOLUN DEĞERİNİ İSTİYORUZ, DEDİLER'Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, yol çalışmasına mahalle halkının sıcak baktığını belirterek "Bizim de yol açmaya imkanlarımız olmadığı halde, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından iş makinesi talep ettik ve 3 kilometrelik yol açtık. Daha sonra 'yol açılsın' diyen vatandaşlarımız bize gelerek 'yolun açılması için size şifahi olarak olur verdiysek de, tarlalarımızdan geçen yolun değerini istiyoruz' dediler. Belediyelerde de imar kanunu 18'inci madde uygulaması vardır. 18'inci madde uygulaması olduğu için bedelini ödemek mümkün değil, onlar da 'o zaman biz de mahkemeye veririz' dediler. Biz de belediye olarak, 'tabii ki verebilirsiniz, hukuk nasıl bir sonuca varırsa biz de ona göre hareket ederiz' dedik" diye konuştu.'BAŞKANIN İŞİ MAĞDURİYETİ ÇÖZMEKTİR'

Duruşma günü mahalle halkının araç talebi olduğunu söyleyen Başkan İsbir, "Bizi şikayet eden vatandaşlarımızdan bir talep geldi. Vatandaşlarımız 'Çorum ve Ortaköy ilçesini arası 58 kilometre, kendi imkanlarımızla gidip gelmekte zorlanacağız. Biz nasıl mahkemeye gideceğiz. Sizleri de şikayet ettik ama gidip gelmek sorun olacak' dediler. Belediye başkanının işi mağduriyeti çözmektir, bizden davacı olan vatandaşlarımız araç istedi, yardımcı olduk" diye konuştu.


Adliyeye, davacı oldukları belediyenin tahsis ettiği minibüslerle gittiler
Adliyeye, davacı oldukları belediyenin tahsis ettiği minibüslerle gittiler
Adliyeye, davacı oldukları belediyenin tahsis ettiği minibüslerle gittiler
Adliyeye, davacı oldukları belediyenin tahsis ettiği minibüslerle gittiler
Adliyeye, davacı oldukları belediyenin tahsis ettiği minibüslerle gittiler

Adliye Sarayı, Ortaköy, Tragger, Çorum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Adliyeye, davacı oldukları belediyenin tahsis ettiği minibüslerle gittiler - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Aydın Doğan bankacılık sektörüne geri döndü! Doğan Yatırım Bankası resmen kuruldu 12:00 Aydın Doğan bankacılık sektörüne geri döndü! Doğan Yatırım Bankası resmen kuruldu Vali'nin 11:49 Vali'nin "4 bin liraya çalışacak eleman bulamıyoruz" sözlerine, sektörden destek geldi: Acil 200 kişi aranıyor Polisin dur ihtarına uymayınca kovalamaca yaşandı! Yakalanmamak için kafasına silah dayadı 11:46 Polisin dur ihtarına uymayınca kovalamaca yaşandı! Yakalanmamak için kafasına silah dayadı
Emekli öğretmen peynir tadarken yaşamını yitirdi 11:32 Emekli öğretmen peynir tadarken yaşamını yitirdi Cemiyette büyük kavga! Fatoş Mildon ve Fatma Doğan karşılaştıkları davette birbirine girdi 11:23 Cemiyette büyük kavga! Fatoş Mildon ve Fatma Doğan karşılaştıkları davette birbirine girdi Sinir krizi geçiren kadın erkek arkadaşının kafasını otomobille ezerek öldürdü! Kan donduran vahşetin arkasından kıskançlık çıktı 11:05 Sinir krizi geçiren kadın erkek arkadaşının kafasını otomobille ezerek öldürdü! Kan donduran vahşetin arkasından kıskançlık çıktı
Abisinin katilinin bulunması için o dönemki Cumhurbaşkanından yardım istedi, katil kendisi çıktı 10:24 Abisinin katilinin bulunması için o dönemki Cumhurbaşkanından yardım istedi, katil kendisi çıktı Oyuncu Bensu Soral'dan, Hakan Baş ile boşandığı iddiasına jet hızında yalanlama geldi 10:15 Oyuncu Bensu Soral'dan, Hakan Baş ile boşandığı iddiasına jet hızında yalanlama geldi

Son Dakika Haberleri
12:06 Son Dakika: Afganistan'da Şii topluluğa ait bir camiye bombalı saldırı düzenlendi
11:52 Anime karakterine dönüştürülmüştü! Muhalif çıkışlarıyla Putin'i sinirlendiren vekil Afrika'ya sürgün edildi
11:47 Sevgili şiddeti kameralarda! Gözü dönen adam, kız arkadaşını sokak ortasında böyle dövdü
11:46 Polisin dur ihtarına uymayınca kovalamaca yaşandı! Yakalanmamak için kafasına silah dayadı
11:45 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açıkladı: 2022 Bütçe Kanun Teklifi hazır, aslan payını eğitime ayırdık
11:23 Öğretmenlerinin cinsel tacizine uğradığını söyleyen 15 kız ve erkek öğrencinin ailesi savcılığa koştu
11:22 Cemiyette büyük kavga! Fatoş Mildon ve Fatma Doğan karşılaştıkları davette birbirine girdi
11:05 Son Dakika: Gelirler giderleri karşılayamadı! Merkezi yönetim bütçesi eylülde 23,6 milyar TL açık verdi
11:05 Sinir krizi geçiren kadın erkek arkadaşının kafasını otomobille ezerek öldürdü! Kan donduran vahşetin arkasından kıskançlık çıktı
10:48 Son dakika gündem haberleri! Güncel son dakika olayları
Son Dakika: Afganistan'da Şii topluluğa ait bir camiye bombalı saldırı düzenlendi Son Dakika: Afganistan'da Şii topluluğa ait bir camiye bombalı saldırı düzenlendi         
12:07
Anime karakterine dönüştürülmüştü! Muhalif çıkışlarıyla Putin'i sinirlendiren vekil Afrika'ya sürgün edildi Anime karakterine dönüştürülmüştü! Muhalif çıkışlarıyla Putin'i sinirlendiren vekil Afrika'ya sürgün edildi         
11:53
Sevgili şiddeti kameralarda! Gözü dönen adam, kız arkadaşını sokak ortasında böyle dövdü Sevgili şiddeti kameralarda! Gözü dönen adam, kız arkadaşını sokak ortasında böyle dövdü         
11:48
Hakimden emsal niteliğinde karar! Trafikte tartıştığı Arda'yı bıçaklayan sanığa Hakimden emsal niteliğinde karar! Trafikte tartıştığı Arda'yı bıçaklayan sanığa "Ders olsun" diyerek 6 yıl hapis cezası verdi         
11:35
Öğretmenlerinin cinsel tacizine uğradığını söyleyen 15 kız ve erkek öğrencinin ailesi savcılığa koştu Öğretmenlerinin cinsel tacizine uğradığını söyleyen 15 kız ve erkek öğrencinin ailesi savcılığa koştu         
11:23
Son Dakika: Gelirler giderleri karşılayamadı! Merkezi yönetim bütçesi eylülde 23,6 milyar TL açık verdi Son Dakika: Gelirler giderleri karşılayamadı! Merkezi yönetim bütçesi eylülde 23,6 milyar TL açık verdi         
11:06
BİM, Afyon'da topraksız tarım yapan şirketini 51.3 milyon lira bedelle satın aldı BİM, Afyon'da topraksız tarım yapan şirketini 51.3 milyon lira bedelle satın aldı         
10:28
AK Parti'den seçimlerle ilgili değişiklik kararları! Zarfsız oy kullanımı gündeme geldi AK Parti'den seçimlerle ilgili değişiklik kararları! Zarfsız oy kullanımı gündeme geldi         
10:23
Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti         
10:07
FETÖ'cü komutandan 8 şehidimize büyük ihanet! Terör saldırısının araştırılmasını önlemiş FETÖ'cü komutandan 8 şehidimize büyük ihanet! Terör saldırısının araştırılmasını önlemiş         
09:05
Son dakika! Meteoroloji, İstanbul'u uyardı: Son 10 yıla göre kar yağışı fazla olacak Son dakika! Meteoroloji, İstanbul'u uyardı: Son 10 yıla göre kar yağışı fazla olacak         
08:09
İbrahim Tatlıses, gelini Yasemin Şefkatli'ye düğün hediyesi olarak altın kemer takmış İbrahim Tatlıses, gelini Yasemin Şefkatli'ye düğün hediyesi olarak altın kemer takmış         
00:13
İmamoğlu'nun veto ettiği kararlar meclisten geçti! Komisyon kurulacak İmamoğlu'nun veto ettiği kararlar meclisten geçti! Komisyon kurulacak         
19:31
Taliban'ın Türkiye'ye yaptığı üst düzey ziyarette tek bayrak detayı dikkat çekti Taliban'ın Türkiye'ye yaptığı üst düzey ziyarette tek bayrak detayı dikkat çekti         
18:12
Kadın, 188 bin TL maaş verdiği genç adama her istediğini yaptırıyor Kadın, 188 bin TL maaş verdiği genç adama her istediğini yaptırıyor         
18:02
Zehra Güneş, Zehra Güneş, "Erkek arkadaş kullanmıyorum" sözlerinden dolayı eleştirenlere seslendi         
17:10
Türk-İş Başkanı'nın 2022 asgari ücret zammı çıkışı: 45 yıla bedel olacak Türk-İş Başkanı'nın 2022 asgari ücret zammı çıkışı: 45 yıla bedel olacak         
14:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2021 12:23:15. #1.13#
SON DAKİKA: Adliyeye, davacı oldukları belediyenin tahsis ettiği minibüslerle gittiler - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement