AFAD Başkanı Yunus Sezer, Giresun'da incelemelerde bulundu - Son Dakika

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, 22 Ağustos 2020'de meydana gelen selden zarar gören Giresun'un Dereli ve Doğankent ilçelerinde incelemelerde bulundu.

Sezer ve beraberindeki heyet, ilk olarak Dereli ilçesinde yaşanan selin ardından alınan kararla yıkımı gerçekleştirilen iş yerleri ve konutların bulunduğu alana geldi.

Ticari üniteler, konutlar, kamu binaları, regülasyon ve gezinti alanlarından oluşan "Yeni Dereli Projesi"ni inceleyen Sezer, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Proje kapsamında afetzedeler için Sütlüce Mahallesi'nde inşa edilen 142 konutu da inceleyen Sezer, AFAD Giresun İl Müdürü Murat Cavunt'tan buradaki son duruma ilişkin bilgi edindi.

İlçedeki incelemeleri sırasında Sezer'e, Dereli Kaymakamı Okan Yenidünya ve Belediye Başkanı Zeki Şenlikoğlu da eşlik etti.

Sezer, daha sonra Doğankent ilçesinde 156 konut ve 70 iş yerinin inşa edildiği bölgede inceleme gerçekleştirdi.

Doğankent Kaymakamı Cafer Ekinci ve Belediye Başkanı Rüşan Özden'in eşlik ettiği Sezer, buradaki çalışmalarını tamamlayarak, çeşitli incelemelerde bulunmak üzere Rize'ye hareket etti.