AFAD Başkanı Yunus Sezer Rize'de - Son Dakika

AFAD Başkanı Yunus Sezer Rize'de

RİZE - AFAD Başkanı Yunus Sezer, Rize'ye gelerek afet bölgeleri ve afet sonrası konutların yapıldığı yerleri inceledi.

Afet ve Acil durum Yönetimi Başkanlığı Başkanı Yunus Sezer, bir dizi inceleme yapmak için Rize'ye geldi. Sezer, 14 Temmuz 2021 Çarşamba günü başlayarak Rize'yi etkisi altına alan şiddetli sağanak yağmurda merkeze bağlı Muradiye Beldesi ve Güneysu ilçesinde 6 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de kaybolduğu afet ardından belirlenen rezerv bölgelerini inceledi.

AFAD Rize İl Müdürlüğü'nden programlarına başlayan Sezer, ilk olarak Rize Merkez Yağlıtaş Mahallesi'nde inşaatı devem eden rezerv alandaki afet konutlarını inceledi. Burada model evde inceleme yapan Sezer, sonrasında Salarha Beldesi'ne gelerek burada inşaatı devam eden afet konutlarında inceleme yaptı. İncelemelerin ardından tekrar AFAD Rize İl Müdürlüğü'ne gelen Sezer burada bir toplantı gerçekleştirdi.