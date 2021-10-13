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AFAD görevlisi olmayı hayal eden Kerem'e anlamlı hediye - Son Dakika

AFAD görevlisi olmayı hayal eden Kerem'e anlamlı hediye

13.10.2021 13:21

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri, büyüyünce AFAD görevlisi olmak isteyen 9 yaşındaki Kerem Yüksel'e üniforma armağan etti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri, büyüyünce AFAD görevlisi olmak isteyen 9 yaşındaki Kerem Yüksel'e üniforma armağan etti.

Edirne'nin İpsala ilçesine bağlı Esetçe beldesindeki Esetçe Suzan Demirci Çağdaş Yaşam İlkokulu üçüncü sınıf öğrencisi Kerem, İzmir'de 30 Ekim 2020'de yaşanan deprem sonrası televizyonda izlediği görüntülerden etkilendi.

AFAD ekiplerinin enkaz altından 91 saat sonra 4 yaşındaki Ayda Gezgin'i kurtarmasını izleyen Kerem, büyüyünce AFAD'da çalışmaya karar verdi.

Montunun arkasına boyayla "AFAD" yazan Kerem, pantolonuna da fosforlu bantlar yapıştırarak AFAD üniformasına benzetmeye çalıştı.

Kerem Yüksel'in bir süredir bu kıyafetlerle okula gitmesi, öğretmenleri ve arkadaşlarının ilgisini çekti.

Okul yönetiminin irtibata geçmesi üzerine Edirne İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden bir ekip, üniforma yaptırdıkları Kerem'i okulunda ziyaret etti.

AFAD ekiplerini görünce çok sevinen ve hediye edilen üniformayı giyen Kerem, telsizden anons yaptı.

"Ben de hayat kurtarmak istiyorum"

Kerem Yüksel, AA muhabirine, uzun süredir kurduğu hayalinin gerçekleştiğini ve çok mutlu olduğunu söyledi.

İleride AFAD ekibinde görev almak istediğini belirten Yüksel, "Daha önce büyüyünce polis olmak istiyordum ama İzmir depreminden sonra AFAD ekibinde çalışmak istedim. Birçok insanı enkaz altından kurtardılar. Küçük Ayda'yı da 91 saat sonra kurtardılar, çok etkilendim." dedi.

Kendisine evde AFAD üniforması yaptığını anlatan Yüksel, "Önce boyayla montumun arkasına AFAD yazdım, evdeki parlak bantları kollarıma yapıştırdım. Büyüyünce AFAD görevlisi olmak istiyorum. Onlar insanları, hayvanları kurtarıyor. Kaza sonucu sıkışan insanları, çocukları kurtarıyorlar. Ben de hayat kurtarmak istiyorum." diye konuştu.

Yüksel, öğretmeninin derste doğal afetlerden korunma yollarını ve AFAD'ı anlattığını, evde de anne ve babasıyla bu konuda bazı uygulamalar yaptıklarını dile getirdi.

"Sınıf panosuna AFAD köşesi yaptı"

Kerem'in öğretmeni Lutfiye Demir de hayat bilgisi dersinde doğal afetler konusunu işlerken öğrencilerine ilgili devlet kurumlarını anlattığı belirtti.

Türk Kızılay ve AFAD'ın çalışmalarından bahsettiğini aktaran Demir, "Kerem o zaman da ilgi göstermişti. İzmir depreminden sonra da bir bilinç gelişti. O günden bu yana AFAD'a ilgi gösteriyor. Sınıf panosuna AFAD köşesi yaptı. Bugün de AFAD ekiplerinin ziyaretiyle hayalini gerçekleştirdi. Öğrencim çok mutlu oldu." dedi.

AFAD Arama Kurtarma Şubesi görevlisi Şeyda Bozdağ da zor şartlarda görev yaptıklarını söyledi.

Ekiplerin birçok olayla karşı karşıya kaldığını anlatan Bozdağ, şunları kaydetti:

"Görev alanlarında çocuklarla temas etme şansı buluyoruz ama daha sonra o bilincin devamının getirilmesi çok önemli. Biz de Kerem kardeşimizi ziyaret ederek, AFAD gönüllüsü olarak kıyafetlerini verdik. Telsizden ihbarlara cevap verdik. Bu durum bizi de çok mutlu etti. AFAD, geleceğimiz için çok önemli ve değerli bir kurum. Son yıllarda deprem, sel ve yangın felaketleri yaşadık. Çocuklarımızın, yaptığımız işleri görüp küçük yaş gruplarından itibaren AFAD çalışanı olmayı hayal etmeleri ve bizim de mesleğimizi gelecek nesillere devredecek olmamız bizi gururlandırıyor."

AFAD görevlisi olmayı hayal eden Kerem'e anlamlı hediye
AFAD görevlisi olmayı hayal eden Kerem'e anlamlı hediye
AFAD görevlisi olmayı hayal eden Kerem'e anlamlı hediye
AFAD görevlisi olmayı hayal eden Kerem'e anlamlı hediye
AFAD görevlisi olmayı hayal eden Kerem'e anlamlı hediye

Kerem Yüksel, Esetçe, İzmir, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AFAD görevlisi olmayı hayal eden Kerem'e anlamlı hediye - Son Dakika


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SON DAKİKA: AFAD görevlisi olmayı hayal eden Kerem'e anlamlı hediye - Son Dakika
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