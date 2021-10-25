AFAD 81 ilde milli işletim sistemi PARDUS'u kullanmaya başladı - Son Dakika

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, AFAD'ın 81 ilde milli işletim sistemi PARDUS'a geçtiğini açıkladı.

Türkiye 'Milli Teknoloji Hamlesi' kapsamında kendi imkanları ve insan kaynağıyla ürettiği teknoloji ile yazılımları her alanda arttırırken, AFAD da 'Afet yönetiminde teknolojik dönüşüm' konsepti ile yerli, açık kaynaklı ve güvenli ürünleri geliştirmeyi ve kullanmayı önceliyor. AFAD, bu kapsamda tüm illerde PARDUS'a geçişini tamamladı.

AFAD Başkanı Yunus Sezer, "Milli ve kültürel değerlerimizin, coğrafyamızın ihtiyaçlarını ve hassasiyetlerini temel alan teknolojik çözümleri üretiyoruz. Bu çözümlerin de kendi insanımız tarafından geliştirebileceğini düşünüyoruz. AFAD olarak PARDUS'a ve geleceğine inandık. Şimdi 81 ilimizde de milli işletim sistemimiz olan PARDUS'a göçümüzü tamamladık" ifadelerini kullandı.

AFAD, PARDUS'u tüm teşkilatlarında kullanmak için ilk çalışmalarını 2015'te hayata geçirdi. 2020 sonuna kadar 81 il müdürlüğünü PARDUS'a geçirmeyi hedefleyen AFAD, Covid-19 sebebiyle hedefini 2021 ortasına çekmek zorunda kalsa da projeyi başarıyla tamamladı.

PROJE "BİLİŞİM HİZMET ÖDÜLÜ"NE LAYIK GÖRÜLDÜ

AFAD, geçtiğimiz yıl milli işletim sistemi PARDUS'a geçme çalışmalarından dolayı Bilişim Hizmet Ödülü'ne layık görüldü. Türkiye Bilişim Derneği'nin verdiği ödülü, 'Yerli Bilişim Ürünlerine Katkı Veren Kamu Kurumları Kategorisinde' AFAD aldı. Ödülü getiren proje ise 'PARDUS Göç ve Dijital Dönüşüm Yolculuğu' oldu.

(Ömer Faruk Karataş/İHA)