Üye Girişi
Afet Kriminal İnceleme Birimi, 30 saniyede parmak izinden afetzedenin kimliğini belirliyor - Son Dakika

Afet Kriminal İnceleme Birimi, 30 saniyede parmak izinden afetzedenin kimliğini belirliyor

14.10.2021 10:52

Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Afet Kriminal İnceleme Birimi (AKİ), toplu ölümlerle sonuçlanan afet ve kazalarda kişilerin kimliklerini parmak izinden 30 saniye içinde belirleyebiliyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Afet Kriminal İnceleme Birimi (AKİ), toplu ölümlerle sonuçlanan afet ve kazalarda kişilerin kimliklerini parmak izinden 30 saniye içinde belirleyebiliyor.

AA muhabirinin Emniyet Genel Müdürlüğü yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Kriminal Daire Başkanlığı bünyesindeki AKİ, kurulduğu günden bu yana toplu ölümlerle sonuçlanan afet ve kazalarda kişilerin kimliklerinin belirlemesinin yanı sıra bu olayların nasıl meydana geldiğini de teknolojinin tüm imkanlarını kullanarak gün yüzüne çıkarıyor.

AKİ tarafından afetlerde veya büyük kazalarda ölen ya da hayatta kalıp afetin travmatik etkisi altında olan kişilerin kimliği, parmak izleri, diş kayıtları, tıbbi kayıtları, eşyaları, fotoğrafı, vücuttaki izler ve DNA örnekleri incelenerek belirleniyor.

En büyük yardımcıları son teknolojiyle donatılmış afet kriminal inceleme araçları

Yeni nesil kriminal inceleme aracı "Kıraç", AKİ aracı ve kimyasal biyolojik radyolojik nükleer (KBRN) tehditlere müdahale aracı, afet bölgelerindeki ekiplerin en büyük yardımcısı oluyor.

Afet bölgesinde görev alan kurtarma ekiplerince, göreve başlamadan önce herhangi bir KBRN tehdidi veya patlama riski olup olmadığı KBRN aracındaki cihazlarla tespit ediliyor.

Değerlendirmelerin ardından afet bölgesinin güvenli olup olmadığı belirleniyor.

AKİ, 24 Ocak 2020'de depremin yaşandığı Elazığ'da, 3 Temmuz 2020'de havai fişek fabrikasında patlamanın meydana geldiği Sakarya'da, 30 Ekim 2020'de depremin olduğu İzmir'de, 14 Temmuz 2021'de Afrin'de toplu mezar tespit edilmesi olayında, 28 Temmuz 2021'de Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan ve birçok bölgeyi etkileyen orman yangınlarında, Batı Karadeniz'deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin kimlik tespit çalışmalarına katılarak raporlar hazırladı.

Personele "Afet Kriminal İnceleme Temel Eğitimi" veriliyor

AKİ tarafından Kriminal Daire Başkanlığı koordinasyonunda "Afet Kriminal İnceleme Temel Eğitimi" de veriliyor.

Bu kapsamda geçen yıl 29, bu yıl içinde de 32 personel olmak üzere 61 personele eğitim verildi.

AFAD Eğitim Daire Başkanlığı ile iş birliği içerisinde personele afet olaylarına yönelik eğitimler de verilmeye devam ediliyor.

Afetlere müdahalede önemli rol üstleniyorlar

İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından, "Afet Kriminal İnceleme Birimi" başlığıyla paylaşılan tanıtım videosunda açıklamalarda bulunan EGM Kriminal Daire Başkan Yardımcısı Oğuz Tüzün, Türkiye'de afetlerin her an birçok şekilde ortaya çıkabildiğine işaret ederek, afet olaylarının öncesinde, esnasında ve sonrasında gerekli hazırlıkların yapılarak mevcut riskleri azaltmak için gerekenlerin ve müdahale yöntemlerinin hızlı bir şekilde belirlenmesi gerektiğini vurguladı.

Dünyada afetzedelerin kimliklendirilebilmesi amacıyla "felaket kurbanlarını kimliklendirme" yani uluslararası alanda Disaster Victim Identification (DVI) ismiyle bilinen ekiplerin bulunduğunu ifade eden Tüzün, Türkiye'de Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Afet Kriminal İnceleme Birimi'nin olduğunu kaydetti.

AKİ'de görev alan personelin eğitimi konusunda çok hassas davrandıklarının altını çizen Tüzün, "Çok geniş bir yelpazede meydana gelebilecek tüm olaylarla ilgili personele eğitim veriyoruz. Personel seçerken de bu konulara vakıf, nitelikli personel seçimine özen gösteriyoruz. Eğitimlerimiz esnasında teknolojik gelişmelerden personelimizi bilgilendiriyoruz. Yeni ortaya çıkan yöntemler veya bir yöntem geliştirmişsek onları da bildiriyoruz. Konulara, akademisyen hocalarımızın sayesinde daha bilimsel, daha akademik yönden yaklaşıyoruz. Böylelikle Afet Kriminal İnceleme Birimimiz, daha önce afet konularında destek unsuruyken şu anda edinmiş olduğu tecrübe sayesinde artık bir ana unsur haline gelmiştir." ifadelerini kullandı.

Parmak izinden 30 saniyede afetzedenin kimlik bilgilerine ulaşılıyor

EGM Kriminal Daire Başkanlığı Olay Yeri İnceleme Şube Müdürü İsmail Şahin de Afet Kriminal İnceleme Biriminin 30 saniye içerisinde afetzedenin kimlik bilgilerine parmak izi sayesinde ulaşabildiğini şu sözlerle aktardı:

"Afet Kriminal İnceleme Birimimiz, diğer ülkeler sadece kimliklendirme çalışması yaparken dünyada bir ilke imza attı. Afetzedelerin kimliklendirme çalışmasını yaparken aynı zamanda ölüm nedeni ile ilgili raporlar da düzenliyoruz. Bu raporları da Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderiyoruz. 30 saniye içerisinde bir parmak izinden afetzedenin kimlik bilgilerine ulaşıyoruz. Bununla da kalmıyoruz. Afetzedenin doğal olarak o anda bize söyleyemediği yakınlarının kimlik bilgilerine ulaşarak onları da ivedilikle kurtarıyoruz. Panik anında sağır, dilsiz, konuşamayacak durumda olan vatandaşlarımızın da hizmetinde bulunuyoruz."

Afet Kriminal İnceleme Birimi, 30 saniyede parmak izinden afetzedenin kimliğini belirliyor
Afet Kriminal İnceleme Birimi, 30 saniyede parmak izinden afetzedenin kimliğini belirliyor
Afet Kriminal İnceleme Birimi, 30 saniyede parmak izinden afetzedenin kimliğini belirliyor
Afet Kriminal İnceleme Birimi, 30 saniyede parmak izinden afetzedenin kimliğini belirliyor

Kriminal Dairesi Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, İnceleme, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afet Kriminal İnceleme Birimi, 30 saniyede parmak izinden afetzedenin kimliğini belirliyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Havalimanında herkesin içinde çırılçıplak gezen kadın şaşkınlığa neden oldu 12:00 Havalimanında herkesin içinde çırılçıplak gezen kadın şaşkınlığa neden oldu Tüyler ürperten şehir efsanesi! Türkiye'de kışın ortaya çıkıp, sorduğu soruya 11:42 Tüyler ürperten şehir efsanesi! Türkiye'de kışın ortaya çıkıp, sorduğu soruya "kara"yla cevap vermeyeni tarakla öldürüyor Galatasaray'ın yeni transferi Victor Nelsson İstanbul trafiğinden şikayetçi 11:40 Galatasaray'ın yeni transferi Victor Nelsson İstanbul trafiğinden şikayetçi
Fulya ile Umudun Olsun programında şaşkınlık yaratan olay! Karısının 11:22 Fulya ile Umudun Olsun programında şaşkınlık yaratan olay! Karısının "Kardeşim" diyerek eve aldığı adamlar sevgilileri çıktı Fransız devinden önemli hamle! Avrupalı takım, 68 yaşındaki Fatih Terim'i istiyor 11:10 Fransız devinden önemli hamle! Avrupalı takım, 68 yaşındaki Fatih Terim'i istiyor Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Türkiye'nin faiz lobisi ile mücadelesi hız kesmeden devam edecek 10:41 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Türkiye'nin faiz lobisi ile mücadelesi hız kesmeden devam edecek
Son Dakika! Taliban heyeti bugün Bakan Çavuşoğlu'nun davetiyle Türkiye'ye geliyor 10:18 Son Dakika! Taliban heyeti bugün Bakan Çavuşoğlu'nun davetiyle Türkiye'ye geliyor Son seçim anketinde dikkat çeken sonuç! AK Parti ile CHP arasındaki fark 2 puana kadar indi 10:05 Son seçim anketinde dikkat çeken sonuç! AK Parti ile CHP arasındaki fark 2 puana kadar indi

Son Dakika Haberleri
11:47 İngiliz gazetesinden ilginç yorum: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çabaları Biden'ı sıkıştırıyor
11:42 Dünyanın en büyük sanayi şirketlerinden Thyssenkrupp, Türkiye'den çekiliyor
11:41 Tüyler ürperten şehir efsanesi! Türkiye'de kışın ortaya çıkıp, sorduğu soruya "kara"yla cevap vermeyeni tarakla öldürüyor
11:39 Galatasaray'ın yeni transferi Victor Nelsson İstanbul trafiğinden şikayetçi
11:36 Son dakika gündem haberleri! Son 24 saatte yaşanan güncel olaylar
11:28 Evinde, nesli tükenmekte olan beyaz şahin besleyen vatandaşa 19 bin lira ceza kesildi
11:22 Fulya ile Umudun Olsun programında şaşkınlık yaratan olay! Karısının "Kardeşim" diyerek eve aldığı adamlar sevgilileri çıktı
11:16 İngiltere'deki restoran Nusret'in başını derde soktu! Şimdi de kötü yorumları engellediği iddia ediliyor
11:09 Fransız devinden önemli hamle! Avrupalı takım, 68 yaşındaki Fatih Terim'i istiyor
10:50 Eski G. Saraylı Mario Lemina'nın evine hırsız girdi! Soyguncular eşini iple bağladı
Denetim noktasında polise silahlı saldırı! O anlar güvenlik kamerasına kaydedildi Denetim noktasında polise silahlı saldırı! O anlar güvenlik kamerasına kaydedildi         
12:01
İngiliz gazetesinden ilginç yorum: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çabaları Biden'ı sıkıştırıyor İngiliz gazetesinden ilginç yorum: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çabaları Biden'ı sıkıştırıyor         
11:47
Dünyanın en büyük sanayi şirketlerinden Thyssenkrupp, Türkiye'den çekiliyor Dünyanın en büyük sanayi şirketlerinden Thyssenkrupp, Türkiye'den çekiliyor         
11:42
Evinde, nesli tükenmekte olan beyaz şahin besleyen vatandaşa 19 bin lira ceza kesildi Evinde, nesli tükenmekte olan beyaz şahin besleyen vatandaşa 19 bin lira ceza kesildi         
11:29
İngiltere'deki restoran Nusret'in başını derde soktu! Şimdi de kötü yorumları engellediği iddia ediliyor İngiltere'deki restoran Nusret'in başını derde soktu! Şimdi de kötü yorumları engellediği iddia ediliyor         
11:16
Ailesiyle yaşadığı evde tavana asılı olarak bulundu! 40 yaşındaki kadının sır ölümü araştırılıyor Ailesiyle yaşadığı evde tavana asılı olarak bulundu! 40 yaşındaki kadının sır ölümü araştırılıyor         
10:53
Gece baskını anbean kamerada! Ağıla giren kurt, koyun sürüsünü telef etti Gece baskını anbean kamerada! Ağıla giren kurt, koyun sürüsünü telef etti         
10:30
49'luk Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle göz doldurdu 49'luk Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle göz doldurdu         
10:12
İşte Kadıköy'deki 20 yıllık töre cinayetinin gerçek hikayesi: Annesi, babasını askerdeyken aldatıp yasak aşkıyla kaçmış İşte Kadıköy'deki 20 yıllık töre cinayetinin gerçek hikayesi: Annesi, babasını askerdeyken aldatıp yasak aşkıyla kaçmış         
09:37
Son dakika! Merkez Bankası'nda 3 üst düzey isim görevden alınınca, dolar 9,18'le rekor kırdı Son dakika! Merkez Bankası'nda 3 üst düzey isim görevden alınınca, dolar 9,18'le rekor kırdı         
09:20
ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri'nde yapılan çalışmaya göre virüse karşı en çok antikor üreten aşı Moderna olarak belirlendi ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri'nde yapılan çalışmaya göre virüse karşı en çok antikor üreten aşı Moderna olarak belirlendi         
09:11
Ümit Özdağ'ın Nagehan Alçı'ya yönelik sözleri stüdyoda gerginlik yarattı: Sizi toplumsal gerilimin mimarı olarak görüyorum Ümit Özdağ'ın Nagehan Alçı'ya yönelik sözleri stüdyoda gerginlik yarattı: Sizi toplumsal gerilimin mimarı olarak görüyorum         
07:33
Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı'na getirilen Taha Çakmak kimdir? İşte merak edilenler Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı'na getirilen Taha Çakmak kimdir? İşte merak edilenler         
07:19
Haaland çocukluğundan beri tuttuğu takıma imza atıyor Haaland çocukluğundan beri tuttuğu takıma imza atıyor         
18:37
Hazar Ergüçlü'nün yeni dizisindeki sevişme sahnesi gündem oldu Hazar Ergüçlü'nün yeni dizisindeki sevişme sahnesi gündem oldu         
18:13
Ali Kırca yıllar sonra doktor kontrolünde ortaya çıktı Ali Kırca yıllar sonra doktor kontrolünde ortaya çıktı         
17:33
Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpederden itiraf: Cesedi yok edersem kurtulabilirim diye düşündüm Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpederden itiraf: Cesedi yok edersem kurtulabilirim diye düşündüm         
17:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2021 12:05:31. #1.12#
SON DAKİKA: Afet Kriminal İnceleme Birimi, 30 saniyede parmak izinden afetzedenin kimliğini belirliyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement