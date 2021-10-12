Afgan göçmen kaçakçılarının evinde 55 bin 900 TL ele geçirildi - Son Dakika

VAN'da, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 Afganistan uyruklunun kaldıkları evde, 55 bin 900 TL ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu ilçesinde, daha önce göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 Afganistan uyruklunun kaldığı evde arama yapıldı. Adreste 55 bin 900 TL (26.650.000 İran tümeni) telefon, banka kartı ve içinde para alışveriş çizelgeleri bulunan defter ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.
Kaynak: DHA
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