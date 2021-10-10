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Afgan kadınlar kısıtlanan eğitim ve çalışma hakları için Kabil'de protesto düzenledi (2) - Son Dakika

Afgan kadınlar kısıtlanan eğitim ve çalışma hakları için Kabil'de protesto düzenledi (2)

10.10.2021 14:30

Afganistan'da bir grup kadın, Taliban'ın ülke yönetimini devralmasının ardından kısıtlanan eğitim ve çalışma haklarını geri almak için protesto gerçekleştirdi.

Afganistan'da bir grup kadın, Taliban'ın ülke yönetimini devralmasının ardından kısıtlanan eğitim ve çalışma haklarını geri almak için protesto gerçekleştirdi.

Kabil merkezinde bulunan Şehr-i Nev parkında toplanan yaklaşık 15 kadın, ellerinde dövizlerle slogan attı.

Kadınlar, 15 Ağustos'ta Taliban'ın ülke yönetimini devralmasıyla beraber sosyal, eğitim ve çalışma hayatlarında karşılaştıkları engellemelerin kaldırılmasını istedi.

Kadınların ellerinde taşıdıkları dövizlerde "Dünya'nın sessizliği utanç verici", "Kadınsız bir toplum yok olur", "Kadın erkek eşitliği Afganistan'ın gelişimidir", "Ekmek, iş, özgürlük, siyasete katılım", "Uluslararası toplum neden sessiz, Afgan kadınlarının sesini duyamıyor musunuz", "Afgan kadıların haklarını koruyun. Kadın hakları insan haklarıdır" ifadeleri yer aldı.

Protestoya parkta bulunan bazı erkek ve çocuklar da destek verdi.

Gösteride açıklama yapan Şükriye Sadat, protesto için Taliban yönetiminden uzun uğraşlarla izin almaya çalıştıklarını ama alamadıklarını belirtti.

Sadat, "Güçle iktidara gelmek mümkündür ancak halkın gönlünü almak anlayış ister. Biz kadınları dinleyin. Eğer Taliban bu zorba mantığını sürdürürse, devrilir. Bugün söyledikleriniz (Taliban) halkın genelinin düşüncesini yansıtmıyor." dedi.

Rahime Nevruzi ise uluslararası toplama Afganistan'da kadın haklarına yönelik ihlallere sessiz kalmamaları çağrısı yaptı.

Kadınlar olarak son 20 yıldaki kazanımlarının yok olduğunu aktaran Nevruzi, "Kadınlar Afganistan'da siyasete katılamıyor. Güvenlik ve iş yok. Okulların kapısı kız öğrencilere kapalı. Uluslararası toplum, dudaklarındaki sessizlik mührünü açmalı." ifadesini kullandı.

Kabil'de yaşayan Arun Ziveri, bir erkek olarak kadın haklarını desteklediğini belirterek, kadınların sosyal hayatta çeşitli kısıtlamalarla karşılaştığını söyledi.

Ziveri, "Protestoya katılıp sesimi duyurmak istedim. Diğer yurttaşlardan kadınların yanında olmalarını istiyorum. Seslerini duyursunlar." dedi.

Alanda hiçbir Taliban güçlerinin bulunmadığı gösteri yaklaşık 1 saat sürdü.

Kadınların daha önceki protestolarına Taliban güçleri müdahale etmişti.

Önceki hükümetin düşmesiyle beraber Taliban, kadınlara, ikinci bir duyuruya kadar işe gelmemelerini ilan etmiş ve birçok kadın işlerine gidemez olmuştu.

Benzer şekilde ortaokul ve lise seviyelerindeki okullar erkekler için faaliyetlerine başlamıştı ancak kızlar için açılmamıştı.

Ülkedeki birçok devlet üniversitesi şu an kapalı ve açıldığı takdirde kızların üniversitelere gitmesi konusu hala belirsizlik taşıyor. Özel üniversitelerde ise söz konusu kısıtlamalar daha esnek.

Afgan kadınlar kısıtlanan eğitim ve çalışma hakları için Kabil'de protesto düzenledi (2)
Afgan kadınlar kısıtlanan eğitim ve çalışma hakları için Kabil'de protesto düzenledi (2)
Afgan kadınlar kısıtlanan eğitim ve çalışma hakları için Kabil'de protesto düzenledi (2)
Afgan kadınlar kısıtlanan eğitim ve çalışma hakları için Kabil'de protesto düzenledi (2)

Togo Cumhuriyeti, Afganistan, Protesto, Taliban, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afgan kadınlar kısıtlanan eğitim ve çalışma hakları için Kabil'de protesto düzenledi (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Afgan kadınlar kısıtlanan eğitim ve çalışma hakları için Kabil'de protesto düzenledi (2) - Son Dakika
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