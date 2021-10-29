Afganistan'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı - Son Dakika

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98'inci yıl dönümü Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Cihad Erginay'ın ev sahipliğinde, elçilik yerleşkesinde düzenlenen resepsiyona Afganistan'daki Türk misyonları ve büyükelçilik çalışanlarından çok sayıda davetli katıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarıyla Türkiye için canlarını feda eden şehitlerin anısına bir dakikalık saygı duruşu ve Türkiye milli marşının okunmasıyla başlayan resepsiyonda, Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Cengiz Aydemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajını okudu.

Büyükelçi Erginay, misafirlere hitaben yaptığı konuşmada, Afganistan'daki mevcut şartlar ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bu yıl Cumhuriyet Bayramı'nı, Kabil'de, önceki senelere kıyasla kalabalık kutlayamadıklarını fakat bayram coşkusunun her zamanki gibi devam ettiğini söyledi.

Afganistan'ın tarihi günlerden geçtiğine işaret eden Erginay, "Dost ve kardeş Afgan halkı için ilham kaynağı olan ülkemizin mevcut şartlarda bu coğrafyadaki yapıcı faaliyetlerini sürdürmesinde hepiniz gibi rol oynamaktan gurur duyuyorum." dedi.

Erginay, başta Atatürk olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti'nin kurtuluşu ve kuruluşu mücadelesi mimarlarına minnet duygularını ifade etti.

Büyükelçilik Askeri Ataşesi Albay Sinan Uyar ise Türk milletini çağdaş medeniyetler seviyesine ulaştıracak en önemli adımın Cumhuriyet'in kuruluşu olduğunu belirterek, "Asil milletimizin kendine güvenini ve güçlü yarınlara ulaşma iradesini yansıtan Cumhuriyet, ulusal birlik ve beraberliğimizin en büyük güvencesidir." şeklinde konuştu.

Resepsiyona, Herat Başkonsolosu Sinan İlhan, Mezar-ı Şerif Başkonsolosu Semih Lütfü Turgut, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Kabil Koordinatörü Zühtü Çal, Kızılay ve Türkiye Maarif Vakfı temsilcileri katıldı.