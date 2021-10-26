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Afganistan'da binlerce uyuşturucu bağımlısı hastanelerde tedavi edilmeyi bekliyor - Son Dakika

Afganistan'da binlerce uyuşturucu bağımlısı hastanelerde tedavi edilmeyi bekliyor

26.10.2021 19:53

BİLAL GÜLER/SAYED KHODAİBERDİ SADAT - Afganistan'da hastanelerde yatan binlerce uyuşturucu bağımlısı tedavi edilmeyi bekliyor.

BİLAL GÜLER/SAYED KHODAİBERDİ SADAT - Afganistan'da hastanelerde yatan binlerce uyuşturucu bağımlısı tedavi edilmeyi bekliyor.

Başkent Kabil'in Kabil Bay bölgesinde bulunan, ülkenin uyuşturucu bağımlılarına hizmet veren en büyük hastanesi, 1200 yataklı İbn-i Sina Uyuşturucu Bağımlıları Tedavi Merkezi kapılarını AA'ya açtı.

Tam kapasiteyle çalışan hastanede 50'si psikolog, 60'ı psikiyatrist 450 personel çalışıyor.

Bağımlılar genellikle şehrin köprü altı gibi metruk bölgelerinden toplanarak 45 günlük tedavi sürecine alınıyor. Bu kişilerin çoğu zorla toplanırken, kimisi de tedavi için kendisi başvuruyor.

İlaç ve psikoterapi desteği

Hastaneye yeni gelen bir kişinin, kayıt işlemlerinin ardından kıyafetleri değiştiriliyor, saçları kesiliyor, banyo yaptırılıyor ve böylece bağımlılar tedavi sürecine hazır hale getiriliyor.

Tedavide günlük program sabah erkenden başlıyor. Bağımlılar, sabah namazı ve kahvaltının ardından ilaç ve psikoterapi sürecine giriyor. Bunun ardından süreç satranç, müzik, basketbol, futbol, voleybol gibi çeşitli oyun ve spor faaliyetleriyle devam ediyor.

Bağımlılara tedavi amaçlı düşük doz dahi olsa uyuşturucu madde verilmezken, süreç günlük raporlarla takip ediliyor ve taburcu edildikten sonra da hastane ekibi üzerinden gerekli takipler yapılıyor.

Bağımlıların çoğu işsiz ve dar gelirli ailelere sahip, kimisi ise sokakta yaşıyor. Durumu iyi olanlar, uyuşturucu maddeyi ailelerinin parasıyla alıyor. Maddi durumu iyi olmayanlar ise evlerindeki eşya ve takıları zorla alıp satıyor. Sokakta yaşayanlar ise hırsızlık, dilencilik yaparak ya da kağıt-pet şişe toplayıp satarak uyuşturucu madde temin ediyor.

İbn-i Sina Uyuşturucu Bağımlıları Tedavi Merkezi Başkanı Dr. Ahmet Zahir Sultani, tedavide başarı oranının yüzde 60'a yakın olduğunu kaydetti.

Sultani, ülke genelinde 800 bini kadın 3 milyon 500 bin uyuşturucu bağımlısı bulunduğunu söyledi.

Ülke genelindeki hastanelerde 4 bin yatılı bağımlı olduğunu kaydeden Sultani, tıbbi teçhizatlarının yeterli olduğunu ifade etti.

"Taliban ile mafya baskısı sona erdi"

Afganistan ekonomisinde uyuşturucu madde ticaretinin önemli bir yer tutması nedeniyle daha önce uyuşturucu mafyalarının baskısına maruz kaldıklarını belirten Sultani, Taliban'ın ülke yönetimini devralmasıyla meydana gelen değişiklikleri şu şekilde anlattı:

"Taliban'ın gelmesiyle uyuşturucu bağımlılarını toplama işlemi arttı. Son 2 ayda 3 binden fazla bağımlıyı topladık ve hastanede tedavi edip ailesine teslim ettik. Daha önce uyuşturucu mafyaları tarafından çok tehdit alıyorduk. Hatta Taliban öncesi hastanemize silahlı saldırı yapılmıştı. Uyuşturucu mafyaları müşterilerini kaybetmek istemiyor ancak Taliban'ın gelmesiyle bu tehdit ortadan kalktı. Şu ana kadar böyle bir tehdit almadık."

Bağımlılar iyileşmek istiyor

Uyuşturucu madde bağımlısı 43 yaşındaki Emanullah Ahmedi, daha önce de hastaneye kendi isteğiyle geldiğini ancak taburcu edildikten kısa süre sonra yeniden uyuşturucuya başladığını kaydetti.

6 yıldır uyuşturucu madde kullandığını belirten Ahmedi, hastaneye yine kendi istediğiyle geldiğini ifade ederek "Bırakmak istiyorum ancak uyuşturucu Afganistan'da çok yaygın. Her yerde kullanıyorlar. Umarım bu sefer bırakırım." dedi.

İşsiz olduğunu ve uyuşturucu madde alabilmek için ailesinin varlıklarını sattığını belirten Ahmedi, iyileşip 4 çocuğu ile güzel bir hayat yaşamak istediğini söyledi.

25 yaşındaki Habib Azizi de madde bağımlılığı nedeniyle ailesiyle arasının açıldığını ve sokaklarda yaşamaya başladığını belirtti.

Taliban'ın son toplamasında hastaneye getirildiğini anlatan Azizi, topladığı kağıt ve pet şişeleri satarak uyuşturucu madde satın aldığını kaydetti.

Yaklaşık 20 gündür hastanede olduğunu söyleyen Azizi, iyileşmeye yönelik ilerleme gördüğünü belirterek "4 yıldır uyuşturucu madde kullanıyorum. Umarım bağımlılıktan kurtulurum ancak pek ihtimal vermiyorum. Çabalayacağım." dedi.

Ülkede uyuşturucu kullanımının yaygın olduğunu ifade eden Azizi, taburcu edildikten sonra düzenli bir iş bulup evlenmek istediğini söyledi.

Afganistan'da binlerce uyuşturucu bağımlısı hastanelerde tedavi edilmeyi bekliyor
Afganistan'da binlerce uyuşturucu bağımlısı hastanelerde tedavi edilmeyi bekliyor
Afganistan'da binlerce uyuşturucu bağımlısı hastanelerde tedavi edilmeyi bekliyor
Afganistan'da binlerce uyuşturucu bağımlısı hastanelerde tedavi edilmeyi bekliyor

Togo Cumhuriyeti, Afganistan, Uyuşturucu, Taliban, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afganistan'da binlerce uyuşturucu bağımlısı hastanelerde tedavi edilmeyi bekliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Afganistan'da binlerce uyuşturucu bağımlısı hastanelerde tedavi edilmeyi bekliyor - Son Dakika
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