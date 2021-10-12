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Afganistan'da bir aktivist uğradığı silahlı saldırıda öldü - Son Dakika

Afganistan'da bir aktivist uğradığı silahlı saldırıda öldü

12.10.2021 18:36
Afganistan'da bir aktivist uğradığı silahlı saldırıda öldü

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde insan hakları aktivisti Abdurahman Mavin, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde insan hakları aktivisti Abdurahman Mavin, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Yerel yetkililer, aktivist Mavin'in Nangarhar'ın merkezi Celalabad şehrinde kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradığını bildirdi.

Saldırıda Mavin'in yaşamını yitirdiğini ifade eden yetkililer, saldırganların bölgeden kaçtığını kaydetti.

Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.

Taliban'ın Afganistan'a hakim olmasıyla terör örgütü DEAŞ saldırılarını artırdı.

En çok saldırı ise DEAŞ'ın kalesi olarak bilinen Pakistan sınırındaki Nangarhar vilayetinde gerçekleştirildi.

DEAŞ'ın kanlı saldırıları

Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin Sayed Abad bölgesindeki Şiilere ait camiye dün cuma namazı sırasında düzenlenen ve DEAŞ'ın üstlendiği bombalı saldırıda 46 kişinin yaşamını yitirdiği, 143 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

DEAŞ, Taliban sonrası en kanlı eylemini Kabil Hamid Karzai Havalimanı'nda gerçekleştirmişti.

Havalimanı'nda 27 Ağustos'ta düzenlenen terör saldırısında 13'ü ABD askeri olmak üzere en az 170 kişi yaşamını yitirmişti.

Taliban yetkilileri, DEAŞ'ın Afganistan için büyük bir tehdit oluşturmadığını ve terör örgütlerinin ülkedeki faaliyetine izin verilmeyeceğini açıklamıştı.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Afganistan, Terör, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afganistan'da bir aktivist uğradığı silahlı saldırıda öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Afganistan'da bir aktivist uğradığı silahlı saldırıda öldü - Son Dakika
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