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Afganistan'da camiye yönelik bombalı saldırıyı DEAŞ üstlendi - Son Dakika

Afganistan'da camiye yönelik bombalı saldırıyı DEAŞ üstlendi

08.10.2021 21:23

- Afganistan'da camiye yönelik bombalı saldırıyı DEAŞ üstlendi Afganistan'ın Kunduz vilayetinde camiye düzenlenen bombalı saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.

- Afganistan'da camiye yönelik bombalı saldırıyı DEAŞ üstlendi

KABİL - Afganistan'ın Kunduz vilayetinde camiye düzenlenen bombalı saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.

Afganistan'ın kuzeyinde yer alan Kunduz vilayetinin Khan Abad ilçesinde Şiilere ait Seyid Abad Camisi'ne cuma namazı sırasında bombalı intihar saldırısı düzenlenmiş, saldırıda en az 50 kişi hayatını kaybetmiş, 100'den fazla kişi yaralanmıştı. Saldırının ardından soruşturma başlatılırken, terör örgütü DEAŞ yaptığı açıklama ile saldırıyı üstlendi.

Afganistan'da son bir haftadır iki cami ve bir medrese bombalı saldırıların hedefi oldu. Başkent Kabil'de bir cami yakınına düzenlenen bombalı saldırıyı da DEAŞ üstlenmişti.

Afganistan'da camiye yönelik bombalı saldırıyı DEAŞ üstlendi
Afganistan'da camiye yönelik bombalı saldırıyı DEAŞ üstlendi
Afganistan'da camiye yönelik bombalı saldırıyı DEAŞ üstlendi
Afganistan'da camiye yönelik bombalı saldırıyı DEAŞ üstlendi

Afganistan, Kabil, Terör, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Afganistan'da camiye yönelik bombalı saldırıyı DEAŞ üstlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Afganistan'da camiye yönelik bombalı saldırıyı DEAŞ üstlendi - Son Dakika
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