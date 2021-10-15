Afganistan'ın Kandahar vilayetinde Şiilere ait camiye bombalı saldırı düzenlendi - Son Dakika

Kunduz'daki saldırı ABD sonrası gerçekleşen en şiddetli olay olarak kayıtlara geçmişti.

Geçen hafta ülkenin kuzeyindeki Kunduz vilayetinde bulunan, yine Şiilere ait bir camiye bombalı saldırı düzenlenmiş, olayda 46 kişi hayatını kaybetmişti.

Saldırı sonucu ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, vilayet merkezinde bulunan, Şiilere ait en büyük camiye cuma namazı sırasında bombalı saldırı yapıldı.

Afganistan 'da Taliban'ın kalesi olarak bilinen güneydeki Kandahar vilayetinde bulunan Şiilere ait Fatımiyye Camisi'ne bombalı saldırı düzenlendi.

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